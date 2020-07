AaB holder på midtbaneprofil: Olsen får et år mere

FODBOLD:AaB holder på sin midtbaneprofil Patrick Olsen. Han havde oprindeligt kontrakt frem til 30. juni 2022, men har nu fået forlænget sin aftale med den nordjyske superligaklub med et år, så den løber til 30. juni 2023.

Det oplyser superligaklubben i en pressemeddelelse.

Den teknisk dygtige og løbestærke midtbanespiller skiftede sidste sommer til AaB fra FC Helsingør.

- Patrick er efterhånden en spiller med ganske stor erfaring, og han har i denne sæson været en klar gevinst for vores hold, lyder det i pressemeddelelsen fra AaB’s sportschef Inge André Olsen.

- Han har vindermentalitet og er meget professionel i sin tilgang og arbejder hårdt, og i den forstand er han et forbillede for vores unge talenter, fremhæver Inge André Olsen.

26-årige Patrick Olsen, der har 58 ungdomslandskampe på sit CV og ophold i Brøndby I.F., den italienske storklub Inter og erfaring fra både norsk, fransk og schweizisk fodbold, glæder sig over forlængelsen:

- Jeg havde en god fornemmelse på forhånd, og AaB har ganske rigtigt været et fantastisk match for mig. Jeg har hele tiden haft i hovedet, at jeg skulle gøre alt, hvad jeg kunne for at overbevise folk om, at jeg faktisk er en okay fodboldspiller, og det første år har næsten været for godt til at være sandt, siger han i pressemeddelelsen.

- Vi har i denne sæson vist os som et hold, som på vores stærkeste dage, er blandt de allerbedste, men vi leder efter at få opbygget den fornødne stabilitet, for vi vil gerne vinde noget og kvalificere os til Europa, og på den led var pokalfinalenederlaget i sidste uge selvfølgelig en kæmpe skuffelse for os alle, erkender Patrick Olsen.

Patrick Olsen står foreløbig noteret for 35 officielle kampe og otte scoringer for AaB.