AaB i ny pointdeling

FODBOLD: Det blev til endnu en pointdeling for AaB på hjemmebane, da holdet søndag eftermiddag i bidende kulde spillede 1-1 mod FC Nordsjælland.

For anden uge i træk kom AAB dermed tilbage efter at have været bagud mod et af rækkens tophold.

AaB fik ellers en katastrofal start på kampen. Allerede i det fjerde minut vandt FC Nordsjælland en luftduel på den centrale del af banen. Bolden blev headet fremad, og her mistimede Jores Okore i den grad sit indgreb. Mathias Jensen fik fat i bolden, driblede bagom Kasper Pedersen og satte så bolden helt opad den nærmeste opstander.

Der var ikke meget at juble over i de første 45 minutter for AaB-fansene. Holdet kunne ikke få kombinationerne til at glide, og der var ekstremt mange boldtab på den centrale del af banen. Jannik Pohl var dog tæt på at lave en kandidat til årets mål i Superligaen, da han først lobbede bolden ove ren forsvarspiller, derefter tog den imellem benene på en anden, inden han fint prøvede med et skud imod målmandens løberetning, men Runarsson fik reddet med en flot fodparade.

Efter pausen kom der dog mere drev i AaB-spillet. Jannik Pohl spillede glimrende som eneste mand i front, og Kasper Kusk og Yann Rolim begyndte at få mere held med deres aktioner. Det gav resultat 10 minutter efter pausen. Kusk fandt Rolim i dybden, og brasilianeren lagde skråt tilbage i feltet, hvor der blev afsluttet op på hånden af Ulrik Yttergaard Jenssen, og dommeren gav straffespark. Det blev i denne uge omsat til mål, da Jannik Pohl eksekverede sikkert.

Det blev ikke til de helt åbne tilbud, men AaB havde meget af spillet i de sidste 30 minutter.

Gæsterne havde dog det bedste forsøg, da Mikkel Rygaard afsluttede på overliggeren.

I overtiden fik Jores Okore tilældigt en stor chance i feltet, men i sidste sekund fik FC Nordsjælland clearet til hjørnespark.

Det ene point betyder, at AaB nu har 28 i Superligaen - det samme pointtal som OB og Hobro på pladserne lige over.