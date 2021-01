AaB køber Daniel Granli

AaB har indløst frikøbsklausulen for Daniel Granli og indgået en kontrakt indtil 30. juni 2024.

Det oplyser de på twitter.

Daniel Granli var i efteråret i AaB på en lejeaftale, og han formåede altså at gøre så godt et indtryk, at klubben nu har valgt at frikøbe ham i AIK Stockholm.

- Daniel har levet op til vores forventninger, og vi er meget glade for, at vi nu er nået til enighed om en ny aftale, siger AaB’s sportschef Inge André Olsen i en pressemeddelelsen.

- Hurtighed, boldsikkerhed og forudseenhed er med til at gøre Daniel til en dygtig forsvarsspiller, og derudover er det en gevinst, at han reelt formår at dække alle pladser i forsvarskæden, siger Inge André Olsen.

Daniel Granli glæder sig over, at fremtiden nu er på plads:

- Jeg trives her, og det har været et stort ønske for mig at få et længerevarende ophold i AaB og Aalborg, og heldigvis er det lykkes.

Daniel Granli spillede i efteråret 12 kampe for AaB ligesom han fik debut for det norske landshold.

AaB's nye cheftræner Martí Cifuentes ville tirsdag ikke udtale sig om, hvorvidt han gerne ville tilknytte Daniel Granli, men cheftræneren har åbenbart vurderet, at forsvarsspilleren har noget at bidrage med.

Du kan læse mere om Martí Cifuentes første tanker om AaB herunder.