AaB lejer ung målmand

FODBOLD:AaB henter den 18-årige målmand Max Vartuli så langt væk som i Sydney FC med henblik på i første omgang at få en rolle på U/19 Ligaholdet. Aftalen løber i to år med mulighed for en købsoption. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Max Vartuli, der er opvokset i Australien, har trænet med AaB i en uges tid, og den unge målmand fortsætter på Hornevej på et lejemål indtil 30. juni 2025.

- Max er talentfuld målmand, som har gjort et godt indtryk både på og uden for banen den seneste uge. Han har en god fysik, er lærenem og ivrig efter hele tiden at udvikle sig. Vi håber, at han kan tage nogle gode skridt i de kommende år, hvor han både bliver en del af førsteholdstruppen og AaB Akademiet, siger AaB’s sportsdirektør Ole Jan Kappmeier.

Målmanden træder ind i AaB’s førsteholdstrup, men vil også jævnligt træne med omkring AaB Akademiets U/19 Ligahold.

Max Vartuli, som både har australsk og italiensk statsborgerskab, får trøje nummer 40 på Hele Nordjyllands Hold.