AaB-målmand: Et dårligt forår

Nicolai Larsen finder en smule trøst i indstillingen selv om kvaliteten mangler

AALBORG: Operationen mislykkedes, men patienten overlevede alligevel. Sådan kan man vel godt tillade sig at skrive, efter at AaB’s superligahold søndag tabte 0-1 på eget græs til Silkeborg.

Aalborgenserne går trods en sløj indsats og en nedadgående formkurve videre til playoff-spillet om en plads i Europa League-kvalifikationen.

- Vores tekniske niveau mod Silkeborg var under lavmålet. Det var slet ikke godt nok. Vi skabte jo ikke en chance i hele kampen, og jeg synes desværre, at vi har spillet dårligt i hele foråret, siger AaB-målmand Nicolai Larsen.

Han har lidt svært ved at forstå den forkrampede offensive spil, for det er ikke dét, han ser på træningsbanen til daglig.

- Vi træner godt og er gode på bolden der, men ligeså snart vi kommer til kampene, har vi problemer med det. Det er svært at sætte en finger på hvorfor, men teknisk var vi nok ikke gode nok mod Silkeborg, uddyber målmanden.

Nicolai Larsen ser et lille lys i mørket - før det senere på ugen gælder den første playoff-duel mod enten OB eller Randers FC.

- Jeg synes egentlig, at vi har en god indstilling til tingene og prøver. Og så længe vi kæmper for sagen, må det vel på et eller andet tidspunkt lykkes for os i en kamp.