AaB-målmand får landsholdschance

FODBOLD: AaB’s superligamålmand Jacob Rinne kom torsdag et lille skridt tættere på deltagelse ved VM-slutrunden til sommer.

Den svenske keeper er blevet udtaget til sit lands kommende testkampe mod Chile og Rumænien. Han har fået den ledige plads, efter at FCK-målmand Robin Olsen har meldt afbud med en skulderskade.

Jacob Rinne havde senest nationaltrøjen over hovedet i januar, men det var for ligalandsholdet, som udelukkende bestod af spillere fra de skandinaviske ligaer. Her gjorde han det dog så stærkt - blandt andet i sejren over Danmark - at han nu også er blandt de udvalgte i A-landsholdstruppen.

Karl-Johan Johansson fra franske Guingamp og Kristoffer Nordfeldt fra Swansea er dog foran AaB-målmanden i hierarkiet, så Jacob Rinne sidder lige nu på det tredje og yderste mandat. Meget tyder derfor på, at han kun kommer med til VM i Rusland, hvis Robin Olsen mod forventning ikke bliver klar.

Sverige spiller testkamp mod Chile 24. marts, mens Rumænien venter tre dage senere.