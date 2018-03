AaB-målscorer: Vi matchede Horsens

FODBOLD: Kasper Pedersen sørgede med sin første sæsonscoring for, at AaB fik 1-1 med sig fra mandagens snekamp mod AC Horsens i Alka Superligaen.

På et snedækket Aalborg Portland Park matchede AaB i perioder gæsterne ganske glimrende i nærkampe og hovedstødsdueller.

- Horsens var glade, når de fik en dødbold, hvor de kastede alt frem. Det kan man godt forstå, for det var utrolig svært at spille fodbold derude. Det første kvarter var vi lidt tøvende, men derefter synes jeg, vi viste, at vi godt kan tage fra rent fysisk, selv om de er lidt større end os. Det var positivt, siger Kasper Pedersen.

Egen medicin

Han bragte AaB foran 1-0 i 58. minut, da han steg op og headede et hjørnespark i nettet.

- Jeg er glad for at bidrage, og det havde været helt perfekt, hvis vi kunne have slået dem på deres egen medicin. Desværre udlignede de straks bagefter. Jeg tror, bolden stoppede op i sneen, så de kom i overtal i en omstilling. Men uanset skulle vi have gjort den situation bedre færdigt, siger forsvareren, der mente, at en eventuel vinder af kampen burde have været AaB.

- Jeg synes, vi var tættest på at tage sejren. Vi pressede godt på, og kunne med lidt held have scoret til sidst.

Kan selv afgøre det

AaB er før de sidste to grundspilskampe nu inde i den forjættede top-seks og dermed på en slutspilsplads.

- Vi kunne godt bruge det ene point, for vi er nu i top-seks, som er vores mål. Det er i vore egne hænder inden de sidste to kampe, og det er vigtigt, siger Kasper Pedersen.