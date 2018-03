Overskud som ventet i AaB

FODBOLD: AaB kom ud af 2017 med sorte tal på bundlinjen. Overskuddet blev på 13,1 millioner kroner før skat - 12,8 millioner efter skat - og dermed en fremgang på knap seks millioner i forhold til 2016.

Overskuddet er primært realiseret, fordi fodboldklubben har solgt både Christian Bassogog og Joakim Mæhle. Resultatet af transferrettigheder er på 36,6 millioner kroner for 2017.

AaB nedjusterede i januar forventningerne til regnskabsåret 2017 til et plus på mellem 12 og 14 millioner kroner, og regnskabet svarer altså til forventningerne.

Af selskabsmeddelelsen fremgår det også, at AaB har brugt 20,4 millioner kroner i 2017 på nye spillere - en stigning på 13,6 millioner kroner.

AaB har tænkt sig at investere de indtjente penge i fremtiden. Derfor forventer klubben et større underskud i regnskabsåret 2018, fordi det er muligt at investere i spillertruppen grundet salg i 2016 og 2017 - derfor er forventninger til 2018, at klubben realiserer et underskud i størrelsesordenen 18 til 28 millioner kroner. Klubben vil dog forsøge at sælge spillere og dermed undgå, at underskuddet bliver så stort, som man pt. forventer.

Direktør i AaB A/S, Stephan Schors er tilfreds.

- Resultatet for 2017 er tilfredsstillende, men basisindtjeningen har været ramt negativt i form af færre TV-indtægter og faldende tilskuertal, hvilket vi skal forholde os til. Vores økonomiske fundament er dog stadig særdeles solidt, hvorfor vi fortsat investerer i forretningen, hvilket afspejler sig i forventningerne om underskud i 2018, 2019 og 2020, men det er vigtigt at pointere, at investeringerne er muliggjort via de seneste par års transferindtægter, siger Stephan Schors.