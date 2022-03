AaB præsenterer stort underskud for 2021

FODBOLD:AaB har i 2021 realiseret et underskud før skat på 15,3 millioner kroner. mod et overskud før skat på 12,1 millioner kroner i 2020.

Året 2021 var – ligesom 2020 - et år, hvor aktiviteterne har været kraftigt påvirket af Covid-19. Resultatet svarer til de senest udmeldte forventninger i september 2021.

- Et negativt resultat er aldrig tilfredsstillende, men dog forventeligt efter en særdeles vanskelig periode med restriktioner som følge af Covid-19, konstaterer AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum.

AaB-direktøren henviser også til transferprioriteringerne som en del af forklaringen på det negative resultat.

- Samtidig har det i de seneste par transfervinduer været en klar prioritet for os i jagten på at kvalificere os til 3F Superligaens mesterskabsspil at fastholde vores profiler og bevare truppen så intakt som muligt, hvilket dermed også afspejler sig i konkrete transferindtægter, som vi har takket pænt nej tak til.

- Dette har været medvirkende til, at vi står godt rustet inden grundspillets sidste tre spillerunder, og heldigvis har vi i efteråret 2021 og siden restriktionernes ophør også oplevet fremgang på alle øvrige parametre, blandt andet med det højeste, gennemsnitlige tilskuertal på hjemmebane siden 2014, ligesom vi på partnersiden har haft en positiv udvikling, hvorfor vi ser optimistisk på fremtiden, siger Thomas Bælum.

AaB’s egenkapital udgør 77,5 millioner kroner pr. 31. december 2021.

I forhold til resultatet for indeværende år, er AaB lidt mere optimistisk end det år, man lige regnskabsmæssigt har lukket ned.

AaB forventer et resultat for 2022 i niveauet 0 til minus fem millioner kroner. Heri er indregnet en forventet Top 6-placering i 3F Superligaen, spillersalg, investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling.