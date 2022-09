AaB's guldduo var personlige venner: - Per havde altid tid til at lytte

AALBORG:Tirsdag meldte AaB ud, at en af klubbens personligheder - Per Westergaard - er død efter længere tids sygdom.

Per Westergaard blev 70 år.

Udover at være spiller med 110 officielle kampe for klubbens bedste mandskab var Per Westergaard også i perioder assistenttræner, cheftræner, scout og tilknyttet AaB’s fodboldskoler.

En af dem, der var tæt på Per Westergaard - og ikke kun i forbindelse med fodbold - var Poul Erik Andreasen.

De to stod i spidsen for AaB's første danmarksmestre i 1995, som træner og assistenttræner, og havde indledt samarbejdet sæsonen før. Men de to havde mødt hinanden allerede i begyndelsen 1970'erne, hvor de begge kom til Aalborg og spillede i AaB.

- Jeg husker Per Westergaard mere som menneske end som fodboldtræner, da vi har været tætte venner, siden vi mødtes. Han var altid glad og venlig og havde altid tid til at lytte og snakke. Vores familier er kommet tæt på hinanden, og jeg husker ham som en virkelig god ven, siger Poul Erik Andreassen.

Han besøgte Per Westergaard mandag.

- Vi har besøgt ham ofte igennem den seneste tid, men da vi tog hjem i går, havde jeg på fornemmelsen, at vi havde sagt farvel for sidste gang, siger Poul Erik Andreasen.

Som trænerduo for AaB's guldhold i 1995 og senere i samarbejde om talenterne i AaB, var de to venner også kollegaer.

- Som kollega havde Per en utrolig stor viden og var altid klar med medspil og modspil, men en dag som i dag husker jeg ham som en ven, tilføjer Poul Erik Andreasen.

Et ualmindeligt sødt menneske

En, der også spillede sammen med Per Westergaard i AaB i 1970'erne, er den senere sportsdirektør Lynge Jakobsen.

- Jeg husker ham som en bette ilter fyr på banen, siger Lynge Jakobsen, der mødte Per Westergaard igen, da han blev sportsdirektør i klubben.

Per Westergaard var på det tidspunkt assistent for cheftræner Sepp Piontek, og da AaB fyrer Sepp, bliver Per Westergaard cheftræner.

- Per Westergaard var fagligt meget dygtig. Men derudover var han også et ualmindeligt sødt menneske, venlig og aldrig i dårligt humør. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har mødt én eneste, der kunne sige ét negativt ord om Per, siger Lynge Jakobsen.

Per Westergaard var i AaB, da Lynge Jakobsen blev ansat som sportsdirektør. I 1996 blev Per Westergaard forfremmet til cheftræner, før Lynge Jakobsen afskedigede ham i 1997. Arkivfoto: Grete Dahl

Som sportsdirektør var det dog også Lynge Jakobsen, der måtte fyre Per Westergaard i 1997, efter han havde stået i spidsen for superliga-holdet i 43 kampe.

- Det var, som det var. Det er en løsning, som man nogle gange må ty til, og det tror jeg, Per Westergaard forstod, selvom det aldrig er rart at få at vide, at man ikke skal møde på job længere, siger Lynge Jakobsen, der da også ansatte Per Westergaard i andre stillinger efterfølgende.

- I fodboldskolerne skulle vi bruge en repræsentant for AaB, der kunne tage ud i de mindre klubber uden at virke som en "arrogant storebror". Og der var Per Westergaard en perfekt fyr, fordi folk hurtigt opfattede ham som sød og venlig, husker Lynge Jakobsen.

Når AaB spiller mod AGF på udebane på lørdag, vil spillerne bære sørgebind, ligesom Per Westergaard vil blive mindet med et minuts stilhed når AaB spiller hjemmekamp mod OB fredag 30. september.

Per Westergaard efterlader sig hustruen Annette, to børn samt fire børnebørn.