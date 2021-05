AaB's ligahåb lever i bedste velgående

FODBOLD:Det var tæt på en "must win-kamp" for AaBs ligakvinder, da man fik besøg af Sundby i kvalspillet til næste sæsons liga. Præmissen for kampen var ikke til at tage fejl af. I tilfælde af et nederlag ville det virke nærmest utænkeligt, at AaB kunne komme tilbage i kampen om de to ligapladser. som de seks hold i kvalspillet dyster om.

AaB har fået ny træner i skikkelse af Claus Larsen, og den karismatiske træner, der senest har haft Skovshoveds 2. divisionsmænd ser ud til at have fået banket noget selvtillid og energi ind i sin spillertrup.

Pernille Skrydstrup Pedersen indtog rollen som matchvinder, da AaB endte med at vinde 1-0 over Sundby. Kampens enlige mål blev bogført efter 60 minutters spil.

- Det var en kamp, som vi sagtens kunne have vundet større. Vi havde en håndfuld meget store chancer, så hvis vi kan øge vores effektivitet, har vi gode muligheder for at vinde flere af de kommende kampe, siger Claus Larsen, der var glad for, at spillerne trods alt stadig kunne sejrssangen, da den skulle i brug. Den har nemlig kun været i brug en enkelt gang tidligere i denne sæson.

- Det er tydeligt, at spillerne har fået noget gejst og tro på tingene. Det var min vigtigste opgave, da jeg kom herop, og så skulle jeg rent fodboldmæssigt skrue lidt på nogle knapper i forhold til vores kompakthed. Det er lykkes meget godt, siger Claus Larsen, der er tilfreds med, at det er blevet til fire point i to kampe.

- Vi er da i hvert fald på vej i den rigtige retning. Det er der slet ingen tvivl om. Mod Sundby fik spillerne vist, at de besidder nogle spændende offensive evner både individuelt og som hold, men det er f’rst og fremmest vores skarphed i afslutningerne, som vi skal have ændret lidt på. Hvis vi får det, så kommer vi også til at score mange mål, for vi har et skide godt fodboldhold, siger den karismatiske sjællænder.

Sejren betyder, at AaB er noteret for syv point, mens OB på den ligagivende andenplads har ni point.