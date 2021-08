- Vi bliver bedre og bedre, mener AaB's norske måltyv efter ny sejr

FODBOLD:Iver Fossum blev for tredje gang i den sæson matchvinder for AaB, da han fredag aften nettede til 2-1 mod FC Nordsjælland. For anden gang i træk var det efter et klasseindlæg fra Kristoffer Pallesen, at nordmanden headede bolden i nettet.

- Ja det er en god connection mellem mig og Pallesen. Målet til 2-1 er en decideret gentagelse af målet fra Vejle-kampen. Vi må håbe, at vi kan gøre det noget mere i løbet af sæsonen, siger Iver Fossum.

Det så ellers svært ud, da AaB kom bagud efter blot 14 sekunder. Hvis man ser bort fra den sekvens, er der meget positivt at tage med fra kampen.

- Her efter kampen kan vi se positivt på det. Hvis vi ser bort fra de første 10 sekunder, så føler jeg, at vi spillede en god kamp. Vi havde godt styr på FC Nordsjælland, og vi havde chancerne til at score på en omstilling, siger nordmanden.

Særligt roser han den taktik, der var lagt for kampen. Den blev fulgt til punkt og prikke, hvilket viste sig at være meget fornuftigt.

- Vi havde lagt en god taktik for, hvordan vi skulle presse. Nordsjælland er et ekstremt godt spillende hold, men vi fik presset dem, som vi havde ønsket at gøre, siger Iver Fossum.

AaB har fået 12 point i de første syv kampe, og det er alt andet lige en positiv indledning på sæsonen. Ikke mindst er der tegn på en stigende form- og præstationskurve.

- Vi kan godt sige, at det er en opadgående formkurve, vi har vist. Det er vist fem kampe, hvor vi er ubesejret. Vi har været gode i de fleste kampe i denne sæson, så det er en god fornemmelse at gå på landskampspause med. Det er fint lige at få den kamppause, så får vi lidt mere overskud igen, siger Iver Fossum, selvom AaB dog har en pokalkamp i Odense på tirsdag mod det lokale serie 1-hold, FIUK.

Iver Fossum forventer desuden, at AaB kan fortsætte den positive udvikling, når Superligaen genoptages om to uger.

- Vi bliver bedre og bedre. Egentlig for hver kamp vi spiller lige nu. Vi træner også rigtigt godt, så det er noget, vi skal bygge videre på.

Der var store smil efter kampen mod FC Nordsjælland, og det med god grund. Nu er der for for alvor ro på bagsmækken i de kommende uger, og fornemmelsen vil være god ude på Hornevej, når AaB-spillerne møder ind for at passe træningen.

- Det er sindssygt vigtigt, at vi går på pause med en sejr, for nu er der to uger til næste superligakamp, og her vil vi gå rundt med en god følelse fra den her kamp, siger AaB's målfarlige midtbanemand.

