AaB's skadesliste fik et nyt prominent medlem ved tirsdagens træning

FODBOLD:AaB er allerede hårdt ramt før søndagens kamp mod Brøndby. Der er nemlig karantæne til både Malthe Højholt og Rasmus Thelander. Derudover var der flere af AaB-spillerne der tog hjem fra Odense med skavanker, eller noget man decideret kan frygte er skader.

Værst så det ud med Pedro Ferreira, der lignede en mand, som atter fik bøvl med den forstrækning, der gjorde ham ukampdygtig i årets første tre kampe. Kasper Høgh så også ud til at have problemer, da han udgik i første halvleg mod OB.

- Det er for tidligt at sige noget om omfanget af de forskellige ting. Jeg har ikke på nuværende tidspunkt noget overblik over de forskellige skader og skavanker, siger Lars Friis, da Nordjyske talte med AaB-cheftræneren tirsdag eftermiddag.

På det tidspunkt havde der sneget sig et nyt navn ind på listen. Kasper Kusk havde nemlig forladt AaB-træningen med lår-problemer tirsdag eftermiddag.

Her var 10 AaB-spillere samlet til træning. Der var tale om de spillere, der ikke fik så meget spilletid eller slet ikke kom på banen i mandagens kamp.

Spillere som Gudmundur Thorarinsson, Anosike Ementa og Kasper Kusk skulle derfor køres igennem et træningspas af en times varighed.

Det træningspas nåede Kusk imidlertid ikke at fuldføre. Han måtte melde pas under de indledende øvelser, og så kunne han ellers traske op mod parkeringspladsen. Ved første øjekast så han ikke ud til at være hårdt ramt, men noget var der galt.

Blandt de mere positive iagttagelser fra træningen i Gistrup, der muligvis kan være forårets sidste på kunstgræs, var Lucas Andersen.

Der mangler naturligvis lidt, før han rammer sin topform, men det bør glæde alle AaB-fans, at kaptajnen har bevaret sin evne til at lave de skarpe bevægelser, der inden korsbåndsskaden gjorden ham til en sand nydelse at følge på de forskellige superligabaner. Bevægelser, som man altid frygter går tabt under en korsbåndsskade.

Der blev vendt og drejet fra Andersens side, og han ligner stille og roligt en spiller, der er godt i gang med at bygge sig selv op igen.