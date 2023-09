AaB sælger Sousa

AaB har solgt profilen Allan Sousa til en udenlandsk klub. Det oplyser AaB i en pressemeddelelse.

Hvilken klub, som den brasilianske profil fremover skal repræsentere, meldes endnu ikke ud.

- Allan Sousas fodboldmæssige evner har været åbenlyse for enhver, der har fulgt AaB de seneste 14 måneder, og derfor har der også været interesse for ham fra forskellige klubber, og da vi modtog et bud, der levede op til vores forventninger, valgte vi at acceptere tilbuddet, konstaterer Ole Jan Kappmeier, der er sportsdirektør i AaB, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Vi vil gerne takke Allan for indsatsen for AaB og ønske ham held og lykke i den fortsatte karriere. Der er ingen tvivl om, at Allan Sousa kan noget ekstraordinært på fodboldbanen, og den del kommer vi selvfølgelig til at savne, men omvendt har vi stor tiltro til den eksisterende trup og trænerteamet, så vi kan fortsætte med at levere det, der skal til, siger Ole Jan Kappmeier.

Selv takker Allan Sousa for sin tid i AaB, som han nåede at spille 40 officielle kampe for.

- Jeg vil gerne udtrykke min store taknemmelighed for alle i AaB og alle klubbens fans. Jeg har været glad for at være i Aalborg det seneste år, og jeg føler, at jeg også har gennemgået en god udvikling i klubben. Uanset hvor i verden jeg er, vil jeg følge AaB som fan, og jeg vil ikke afvise en gang i fremtiden at vende tilbage til klubben, og i første omgang ønsker jeg, at AaB vil fortsætte med at have succes i den igangværende sæson, lyder det fra ham.

Allan Sousa kom gratis til AaB fra Vejle Boldklub i sommeren 2022.

Salget af Allan Sousa påvirker forventningerne for 2023 fra et resultat i niveauet minus 35-45 mio. kr. til et resultat i niveauet minus 25-35 mio. kr.