AaB-sejr med lodder og trisser

FODBOLD: AaB holder sig til i kampen om en slutspilsplads, efter at de torsdag aften kæmpede sig til en uskøn 1-0-sejr på udebane over SønderjyskE i Alka Superligaen.

Afgørelsen faldt allerede i det 4. minut efter et hjørnespark fra Yann Rolim. Præcis som i hjemmekampen mod Brøndby for nylig blev indlægget mødt af Jores Okores pandebrask. En drømmestart for AaB.

AaB vandt 1-0 i SønderjyskE, selvom det holdt hårdt. Foto: Henrik Louis

Der ville dog være synd at sige, at det var et varsel om en brandkamp af aalborgenserne, der dog var det klart bedste hold i de første 45 minutter. Yann Rolim strøede om sig med kreative pasninger, og Jannik Pohl gjorde som så ofte før alt rigtigt - på nær afslutningerne.

Men som man har set ved mange tidligere lejligheder, afgav AaB alt for meget initiativ i anden halvleg af kampen. Man skulle tro, at cheftræner Morten Wieghorst havde givet sine spillere besked på at forsvare føringen hjem.

I stedet tog SønderjyskE initiativet og havde fine skudmuligheder ved først Christian Jakobsen og siden Michael Uhre, inden stadionuret havde rundet en time. Afslutningerne sad dog ikke yderligt nok til for alvor at true Jacob Rinnes mål.

En ellers usynlig Kasper Kusk havde AaB’s eneste chance i de sidste 45 minutter, men han sendte fra en spids position bolden en meters penge forbi den fjerneste stolpe.

Med et kvarter tilbage af kampen kom AaB yderligere i defensiven, da Magnus Christensen kom alt for sent i en tackling på midten og så gult for anden gang. Dermed skulle AaB fighte sejren hjem i undertal. Med indskiftningen af spillere som Oliver Abildgaard og Rasmus Würtz blev den opgave dog løst uden alt for mange hjertestop hos AaB-fansene.

SønderjyskE-spillerne havde ganske enkelt ikke den fornødne offensive kvalitet.

