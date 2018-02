AaB snøret i Silkeborg

FODBOLD: AaB fik en lang næse i forårets første kamp i Alka Superligaen. På Jysk Parks kunstgræs vandt hjemmeholdet Silkeborg 3-2 efter en dramatisk slutfase med tre scoringer.

Afgørelsen faldt fem minutter før tid - efter en stor fejl af Jakob Blåbjerg, som også var uheldigt involveret omkring første Silkeborg-scoring.

AaB fik ellers kampens første store tilbud i det 7. minut, da Frederik Børsting brød igennem i venstre side. Han centrerede perfekt til Patrick Kristensen ved bagerste stolpe, men hans afslutning blev reddet på stregen.

Foto: Hans Ravn

AaB bagud men dominerede

Minuttet efter løb bolden i nettet bag AaB-keeper Jacob Rinne. Jakob Blåbjerg tabte en nærkamp på kanten, og det gav Silkeborg plads til at slå et perfekt indlæg til David Skhirtladze, der pressede sig foran Patrick Kristensen og headede 1-0 i kassen.

Foto: Hans Ravn

AaB fortsatte dog dominansen og kom frem til to store tilbud yderligere i første halvleg. I begge tilfælde var Frederik Børsting synderen. I det 26. minut fik Børsting slet ikke ram på en indlæg i ellers fri position, og i det 33. minut blev han spillet fri af Kasper Kusk - for blot at sparke bolden langt over.

Hurtigt AaB-udligning

Anden halvleg var dog kun fem minutter gammel, da AaB fortjent fik udlignet. Kasper Kusk sendte Jannik Pohl mod baglinjen, og angriberen sendte perfekt bolden på tværs til en helt fri Frederik Børsting, der let kunne score til 1-1.

Foto: Hans Ravn

Efterfølgende måtte AaB skifte en småskadet Rasmus Würtz ud med Kasper Risgård, og siden kom Silkeborg meget bedre med i kampen og fik flere pæne tilbud.

Jacob Rinne reddede med en flot fodparade på en afslutning fra Vladimir Rodic, og Jeppe Okkels fik et endnu større tilbud. Silkeborg-angriberen stod helt blank ved bagerste stolpe, men han fik ikke ordentlig ram på den store chance.

Foto: Hans Ravn

Målamok til slut

Det gjorde Jens Martin Gammelby i den grad med et lille kvarter tilbage. Han fyrede af på en ripost efter et Silkeborg-frispark, og bolden sneg sig ind ved den ene stolpe til 2-1 for Silkeborg.

AaB havde store problemer med at skabe tilbud i anden halvleg. I stedet kunne Silkeborg have scoret yderligere 10 minutter før tid ved Marc Rochester, der dog måtte se Jacob Rinne redde det store tilbud.

I det 83. minut skabte AaB endelig en chance - og scorede. Risgård sendte Flores i dybden, og riposten på hans afslutning endte hos indskiftede Yann Rolim, der fladt sendte bolden ind til 2-2.

Foto: Hans Ravn

AaB nåede dog kun at juble over den udligning i ét minut. Så fejlede Jakob Blåbjerg på en lang fremlægning, og det sagde Vladimir Rodic tak for. Han rundede Rinne og bragte igen Silkeborg foran - nu 3-2.

Så måtte AaB på den igen, men tættere på end et klumpspil og et par blokerede afslutning tæt under mål i det 87. minut kom de ikke.

Forårspremieren endte altså som en stor nedtur for AaB, der missede et tidligt stort skridt i forhold til ambitionerne om en slutspilsplads.

Foto: Hans Ravn