AaB Support i kamp mod snemasserne

AALBORG: Det sner - og det sner så meget, at det hvide stads har lagt sig som en dyne over banen på AaB’s hjemmebane Aalborg Portland Park. Derfor har AaB Support Club kaldt alle mand af huse for at forsøge at få banen ryddet, så man undgår en aflysning af kampen mod Horsens i aften klokken 18.

Kampen mod snemasserne både på banen og på tilskuerpladserne gik i gang klokken 13, hvor præmien udover at give klubben en hjælpende hånd også er en billet til kampen, hvis man ikke har i forvejen. Samt mad og drikke - for uden dét, dur helten som bekendt ikke.

Der blev kaldt til kamp via Facebook - om det så i sidste ende lykkes at holde banen og stregerne så fri for sne, at kampen kan spilles, vil vise sig senere på dagen.