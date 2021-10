AaB-talenter formøblede drømmestart

FODBOLD:Der var besøg af "Jyllands Rubin" på Hornevej lørdag eftermiddag. Her skulle AaB's to ældste talenthold dyste mod Vejles ditto i de landsdækkende ungdomsrækker.

Som en slags forløber havde AaB's U15-hold i midtugen spillet 3-3 mod Vejles U15-hold.

AaB's U17-hold har haft en noget svingende sæson. Lørdagens kamp mod Vejle var en kærkommen mulighed for at rejse sig oven på et smerteligt 1-6-nederlag ude mod AC Horsens, hvor det slet ikke havde fungeret for de unge AaB-spillere.

Den revanchelyst skulle gå ud over Vejle, og her må man sige, at Jonas Nødbaks tropper havde fået støvlerne rigtigt på til kampen.

Oscar Meedom bragte AaB i front efter 23 minutters spil, mens Sebastian Lind fordoblede føringen inden pausen.

Kort efter sidebyttet lukkede Oscar Meedom mere eller mindre kampen, da han gjorde det til 3-0 for AaB. Siden lukkede og slukkede Nikolaj Larsen, da han et kvarter efter pausen gjorde det til 4-0 for AaB,

Med de tre point er AaB's U17-ligamandskab nu oppe på ni point, hvilket betyder, at man i ligasammenhæng har fået kontakt til et bredt midterfelt.

AaB's U19-hold fik en om muligt endnu bedre start på sin kamp, end U17-holdet havde gjort.

Fire minutter inde i kampen havde Jakob Gaardsøe gjort sig selv til dobbelt målscorer for AaB, der var kommet flyvende fra land.

- Særligt det første mål var ypperlig karakter. Det var i det hele taget nogle fantastisk flotte mål, vi fik scoret, så vi kunne ikke have ønsket os en meget bedre indledning, siger Kim Leth.

U19-træneren måtte dog sande, at træerne ikke voksede ind i himlen for AaB-mandskabet. Den gode indleding blev nemlig delvist spoleret af en Vejle-reducering efter 10 minutter.

Da Oliver Ross efter 52 minutters spil atter bragte AaB-føringen op på to mål, så det meget lovende ud.

Kort efter fik Vejle reduceret, og cirka 10 minutter før tid blev det også 3-3. I kampens døende minutter fik Vejles Lucas Thorst såmænd også sendt alle tre point til Nørreskoven, da han gjorde det til 4-3.

- Der er ikke så meget andet at sige til nederlaget end personlige fejl. Vi lavede ganske enkelt for mange og for store personlige fejl. Det er ikke godt nok, konstaterer Kim Leth.

Han havde set Magnus Koch få en kæmpe chance kort før, Vejle scorede sit sejrsmål.

- Hvis vi havde scoret der, så havde det jo været os, der havde vundet, og så havde fornemmelsen været en helt anden. Det kunne også have været en fantastisk afslutning på kampen for Jakob Gaardsøe. Han scorede jo de to første mål, og så lavede han et fremragende oplæg til Magnus Kochs chance, siger Kim Leth, der også fremhæver den normale U17-målmand Daniel Vejby Held, der erstattede Theo Sander, der måtte melde fra op til kampen.

- Daniel fik vist et godt niveau kampen igennem. Vi manglede et par forsvarsspillere, og da vi måtte tage Casper Gedsted og Prijovic ud efter en time, kunne det også mærkes, men Daniel gjorde det godt, siger Kim Leth.

AaB's U19-hold står nu noteret for seks point efter ni kampe. Næste opgave for AaB-talenterne er en udekamp mod OB i næste weekend.