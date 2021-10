AaB tabte med tenniscifre i Horsens

FODBOLD:AaB's U17 og U19-hold har hidtil haft en mager pointhøst i denne sæson, men det skulle der laves om på, da man ude mødte AC Horsens, der heller ikke kan prale af alt for mange point på kontoen.

Mødet mellem de nordjyske og østjyske talenter faldt klart ud til AC Horsens' fordel i U17-kampen. Her blev AaB besejret hele 6-1. Oscar Meedom stod for det enlige nordjyske mål, da han reducerede til 1-2. Derfra gik det dog ned ad bakke for AaB, der endte med at blive udspillet af et nu sprudlende AC Horsens-mandskab.

Lidt bedre gik det for U19-holdet, der fik et point med fra en kamp, der sluttede 1-1. Remy Rasmussen gav aalborgenserne en drømmestart, da han kort inde i kampen bragte nordjyderne foran.

Efter et kvarter blev den lovende indledning dog forvandlet til panderynker hos AaB-træner Kim Leth, der måtte se forsvarsstyrmand Noah Holmstrøm udgå med en skade.

- Det betød, at vi måtte konstruere et helt nyt midterforsvar. Jeppe Røe blev rykket ned fra midtbanen for at spille sammen med U17-spilleren Jacob Buus. De gjorde det sådan set fint nok, og Jeppe Røe skal have ros for at tage dirigent-rollen flot på sig, siger Kim Leth.

Resten af første halvleg holdt AaB godt gang i spillet, men man fik ikke spillet sig til nævneværdige chancer. Dertil manglede der noget kvalitet. Det betød også, at AaB aldrig fik sat spillet op som ønsket, men der blev alligevel skabt et par friløbere, der kunne have dannet grundlag for en sejr, hvis de var blevet konverteret til mål.

Efter pausen blev spillet ikke bedre på en vanskelig førstegenerations kunstgræsbane. Faktisk endte AC Horsens med at få udlignet cirka halvvejs gennem halvlegen.

- AC Horsens havde ikke så meget at komme med, men de var farlige på omstillinger. Det var netop sådan en, de fik scoret på, da de udlignede, siger Kim Leth.

- Overordnet set er vi skuffede over præstationen. Vi fik ikke givet os helt, og der manglede noget kvalitet i præstationen, siger Kim Leth, der trods alt kan rose sine to centrale midtbanespillere.

- Gustav Dahl og Sebastian Stahlfest leverede på et godt niveau, og de fik gjort de ting, som vi kan forvente fra dem, siger Kim Leth.

AaB's U19-hold ligger nummer ni med seks point for otte kampe, mens U17-holdet også har seks point. Det rækker dog kun til en næstsidsteplads i den række.