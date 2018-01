AaB tilbage på græs - enkelte sparet

FODBOLD: Efter at den hårde spanske vind havde tvunget spillerne inden for til mandagens første træningspas, så var AaB-truppen mandag eftermiddag tilbage på græsset på træningsbanen ved Ayala Polo Club.

Her kom truppen igennem et to timer langt pas.

- Jeg synes, at der blev arbejdet rigtig godt. Vi fik igen kigget på vores presspil i nogle øvelser, og vi fik arbejdet en del med vores eget spil kombinationsmæssigt. Vi måtte jo starte inden for i dag, men nu var det godt at komme ud. Vinden var ikke så slem, som jeg havde frygtet, selvom det selvfølgelig gav lidt udfordringer, når bolden kom lidt for højt op, lyder det fra træner Morten Wieghorst.

Edison Flores måtte dog sidde det meste af træningspasset over, lige som Yann Rolim udgik kort før, træningen sluttede.

- Det er ikke noget, jeg er bekymret over. Vi er stadig påpasselige og tager ingen chancer. Edison var ikke klar nu, og derfor lod vi ham sidde over, og Yann mærkede et lille spænd her til sidst, og derfor stoppede han, siger Morten Wieghorst.

Der er planlagt to træningspas tirsdag, inden kampen onsdag imod Sparta Prag.