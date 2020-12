AaB-træner fik sit første nederlag: - Det er ærgerligt at tabe på en kontra på udebane

FODBOLD:På trods af en af sæsonens dårligste præstationer så det længe ud til, at AaB takket være en flot scoring fra Jakob Ahlmann skulle hente tre point i fredagens udekamp mod OB.

Men to sene fynske scoringer betød, at AaB blev sendt tomhændet hjem, og så var glæden hos Jakob Ahlmann efter den første superligascoring siden 2017 til at overse.

- Det er forfærdeligt at score i en kamp, som vi taber. Det gør sgu lidt ondt på mig, at vi ikke fik point, når jeg nu endelig scorede, siger Jakob Ahlmann.

Nederlaget var det første under den vikarierende cheftræner Peter Fehers ledelse, og præstationen var også det dårligste, han har set fra sit hold i de seks kampe, han har haft ansvaret.

- Det kan man roligt sige. Spillet med bolden var ikke tilfredsstillende, men alligevel var jeg ikke rigtig nervøs, før de scorede. Vi forsvarede os fint, men desværre stod vi og sov i et par situationer. Det er ærgerligt at blive slået på en kontra på udebane, konstaterer Peter Feher.

Han henviste til Mikkel Hyllegaards sejrsmål i det 87. minut, hvor AaB’erne mistede bolden højt på banen, og så kunne Mikkel Hyllegaard sprinte fra Rasmus Thelander og sparke bolden i nettet.

- Det er nemt at være bagklog og sige, at han (Rasmus Thelander, red.) skulle have lavet et frispark der, for man ved jo ikke, hvad dommeren havde gjort ved det. Situationen kom jo også af, at vi afviklede et sløjt frispark på deres banehalvdel. Der var mange fejl, siger Peter Feher.

Den fejlfyldte kamp kom efter en periode, hvor AaB’erne ellers har leveret flere solide præstationer.

- Det var en bekymrende kamp fra vores side, men det er svært at pege på, hvad der præcist gik galt. OB var gode, men hos os var der slet ikke den spilforståelse eller de visioner, som vi ellers har bygget på over et stykke tid. Der er mange ting, vi skal have kigget på, siger Jakob Ahlmann, der dog fortsat er optimistik forud for efterårets sidste tre opgaver mod B93, Lyngby og AGF.

- Det var en dårlig præstation, men jeg er sikker på, at det var en enlig svale. Vi har vist så meget stabilitet og et så godt udtryk over en lang periode, at jeg er sikker på, at vi nok skal finde tilbage til det, siger han.