AaB udlejer talentfuld back

FODBOLD: AaB har valgt at sige et midlertidigt farvel til den talentfulde venstre back Bardhec Bytyqi, der i resten af denne sæson skal optræde for Skive i den næstbedste række.

Der resterer 14 spillerunder i NordicBetligaen, hvor Skive kæmper for overlevelse.

​- For nuværende står Bardhec ikke umiddelbart over for spilletid på vores bedste mandskab, så derfor er lejemålet med Skive en optimal løsning for alle parter. - Vi er overbevist om, at Bardhec kan udvikle sig ved at få mere spilletid på højt niveau, og det bliver spændende at følge ham i foråret, siger AaB-sportsdirektør Allan Gaarde.

Bardhec Bytyqi er født og opvokset i Danmark sammen med sine albanske forældre, og i fodboldmæssig sammenhæng kommer Bytyqi oprindeligt fra samarbejdsklubben NUBI Fodbold (Nr. Uttrup & Bouet Idrætsforening), hvorfra han allerede som otteårig skiftede til AaB.

- Jeg glæder mig virkelig til opholdet i Skive, hvor jeg forhåbentlig kan bidrage til et godt forår for holdet og samtidig fremskynde min udvikling, så jeg kan vende tilbage til AaB i en endnu bedre udgave, siger Bardhec Bytyqi.

Bardhec Bytyqi er noteret for en enkelt officiel kamp for AaB og har kontrakt i klubben indtil 30.juni 2019.