AaB undersøger henvendelse fra investor:

AALBORG:Selskabet bag fodboldklubben AaB har fået en henvendelse fra en udenlandske investor. Der er endnu ikke indledt reelle forhandlinger, skriver klubben i en selskabsmeddelelse.

"I forbindelse med igangværende strategiproces har bestyrelsen i AaB A/S besluttet at undersøge en henvendelse fra en potentiel udenlandsk investor i forhold til målsætning, kemi og konditioner.

AaB har ikke yderligere kommentarer til emnet, medmindre parterne indleder realitetsforhandlinger, eller sonderingerne afbrydes," skriver klubben således i meddelelsen til Fondsbørsen.

Meddelelsen kommer efter nogle hektiske dage for AaB, hvor man i sidste uge fyrede cheftræner Lars Friis og erstattede ham med Erik Hamrén. Onsdag stoppede man så samarbejdet med sportschef Inge André Olsen.

AaB har tidliger været i en nærmere drøftelse med en potentiel udenlandsk investor. Det var en dialog, som AaB meddelte til Fondsbørsen 21. juli 2020, men de drøftelser kom der ikke noget ud af oplyste klubben knap halvanden måned senere - 4. september 2020.

- Jeg kan ikke sige ret meget om den konkrete henvendelse. Det jeg kan sige er, at vi er et børsnoteret selskab, og nogle gange får vi en henvendelse, hvor vi vurderer, at det har en seriøs karakter, som vi gerne vil undersøge nærmere og af en størrelse, hvor vi skal informere Fondsbørsen, og det er det, der er sket her, siger Thomas Bælum til Nordjyske.

AaB's administrerende direktør understreger, at man er i en meget tidlig fase af et eventuelt salg, men derudover har han ikke yderligere kommentarer til selve processen.

- Vi har sagt tidligere, at vi har fået mange henvendelser de sidste tre år. Jeg vil gerne understrege, at hvis vi skal sælge, så har vores storaktionærer gjort det mig meget klart, at det skal være til folk med de rette intentioner, kemi og værdisæt, så der er et stort stykke arbejde, inden vi eventuelt siger, at det tør vi gå med, siger Thomas Bælum.

Han er helt med på, at en udenlandsk investor ikke altid er lykken.

- Der er vanvittig gode eksempler, og så er der katastrofer. Så man kan sige, at skulle vi ende med at sælge til en udenlandsk investor, så er vi ikke prøveballon. Vi skal helt sikkert tage ved lære af de erfaringer. Hvis vi en dag kommer til, at vi skal have ikke-nordjyske investorer ind, så er det afgørende, at vi har lavet vores forarbejde, så vi har de samme ideer om, hvor klubben skal hen. Ellers kan det ende galt, som vi har set andre steder, siger Thomas Bælum.