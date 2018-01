AaB vendte nederlag til sejr

FODBOLD: AaB er stadig godt kørende - hvad resultaterne angår - i årets testkampe, efter at superligaholdet fredag eftermiddag vandt med 3-2 over japanske Shonan Bellmare på træningslejren i Spanien.

Men efter kampens første 45 minutter så det absolut ikke sådan ud. I i hvert fald den første halve time blev AaB løbet totalt over ende af et pasningsstærkt og aggressivt japansk mandskab, der kom først i nærmest alle dueller og lagde et højt pres, som AaB havde meget svært ved at spille sig ud af.

Japanerne kom også foran med 2-0 inden for det første kvarter. Først på en foræring, da AaB gav bolden væk og Ishikawa kunne firsttime kuglen i nettet fra kanten af feltet. Dernæst efter en dødbold, hvor Jakob Blåbjerg ikke fik blokeret et skud ordentligt. Bolden endte ved Jores Okore, der sparkede bolden ind på den japanske angriber Noda, og derfra gik den i mål.

AaB skabte intet i første halvleg, men havde dog bolden i mål, da Oliver Abildgaard headede et indlæg fra Kristoffer Pallesen ind. Men forinden havde linjedommeren dog flaget oppe, da han mente, at AaB-backen havde begået frispark.

Fra anden halvlegs start satte cheftræner Morten Wieghorst både Edison Flores og Yann Rolim på banen, og det skulle vise sig at være en god idé.

Peruvianeren gjorde stort set, hvad der passede ham i halvlegen. Han skabte ro på AaB’s midtbane og var også kreativ offensivt. Han burde have fået en assist på et perfekt indlæg med højreskøjten, men Pavol Safranko mistimede sit hovedstød. Slovakken scorede dog med et kvarter igen, da AaB kom godt igennem i venstresiden. Frederik Børsting fandt Kasper Risgård, der glidende sendte bolden fladt ind foran mål, hvor slovakken scorede sikkert.

Målet tændte AaB’erne, der også fik sendt den unge angriber Wessam Abou Ali på banen, og han stod for de to næste mål, der nærmest var tro kopier af hinanden.

Først i en omstilling, hvor Yann Rolim fik prikket bolden videre til ham, og Wessam Abou Ali lagde køligt bolden ind ved stolpen - selvom han så ud til at være klart offside.

Og i overtiden blev Rolim igen sendt afsted i en kontra, og inde foran mål fandt han Ali, der tog et træk, og denne gang sendte bolden den anden vej uden om keeperen.

Dermed endte det altså med en sejr til AaB, der onsdag i næste uge møder Sparta Prag i Marbella.