Åbent landbrug i opgangstider

VODSKOV: Det var til at se symbolikken i gårsdagens åbent-hus-arrangement hos de nordjyske landmænd. Tusindvis af glade gæster, godt vejr og en række smilende landmænd, der har svært ved at bevare deres berømte pessimisme i øjeblikket. Ikke mindst mælkebønderne har grund til at smile. Og det gjorde Peter Sudergaard fra Kyvsgaard ved Langholt da også søndag.

- Det er glædeligt, at det er gået opad her i sidste halvdel af 2017. Det vil vi ikke brokke sig over, for det har vi længtes efter længe. Der er mange huller der skal fyldes op, sagde Peter Sudergaard.

Foto: Martin Damgård

Når man som ham har 300 køer, der producerer 8500 liter mælk om dagen, har det stor betydning, når prisen stiger en krone pr. liter.

Børn i forældrenes fodspor

Begge Peter Sudergaards voksne sønner arbejder på gården - den ene er fodermester og den anden står for markerne. Samtidig hjælper hans datter også til ind imellem, og dermed er Peter Sudergaard og hans kone Inge nogle af de efterhånden få landmænd, der oplever, at børnene vil gå i forældrenes fodspor. Ofte ligger generationsskiftet ikke ligefor, og derfor kan det ifølge landmanden fra Kyvsgaard være en stor fordel, at økonomien nu ser bedre ud i erhvervet.

Foto: Martin Damgård

- Vi trænger så meget til at have noget medgang, at der kan komme nogle generationsskifter i gang. Der skal gerne komme en anden generation til. De store jordbesiddere har jo fået deres folkepension i mange år. Og mange af dem kunne også ønske sig, at der skete lidt, sagde Peter Sudergaard.

Der deltog ti nordjyske landbrug i Åbent Landbrug - hovedparten mælkeproducenter.

Foto: Martin Damgård