Aalborg: Central gade skal graves op igen

AALBORG: Arbejdet med at udskifte kloak-, vand-, gas- og fjernevarmerør i Vingaardsgade blev ikke færdigt, før DGI Landstævnet rykkede ind i Aalborg 29. juni. Gaden er asfalteret og åben for trafik, men det bliver der lavet om på fra 7. august. Det fortæller distributionschef Ole Nerup fra Aalborg Kommune.

- Vi havde en fast bagkant - der skulle være asfalt på, når landsstævnet begyndte, siger Ole Nerup.

Det var overraskende arkæologiske fund, der forsinkede arbejdet. Aalborg Museums folk fandt et stykke hidtil ukendt byvold samt flere lag af skeletter.

- Vi blev ikke færdige med at skifte kloakken på stykket ud mod Vesterbro. Desuden skal vi have skåret asfalten op, så vi kan få etableret stikledninger, siger distributionschefen.

Han siger, udgifterne til at at lægge asfalt, før arbejdet er færdigt for at genoptage arbejdet til august, er "i småtingsafdelingen", men han kender ikke prisen.

Samtidig med, at det sidste nyk tages i Vingaardsgade, begynder arbejdet i Algade - sidste gade, der skal have nye rør. Det arbejde forventer Ole Nerup bliver færdigt sidst i september.

- Vi havde håbet at være færdige, inden nedbrydningen af bygningerne omkring Budolfi begyndte. Nu må vi nøjes med at være færdige, når byggeriet på pladsen begynder, siger han.

Vingaardsgade var lukket for kørende trafik godt et år.