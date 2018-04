Aalborg åbnede slutspillet med en nedtur

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold fik onsdag ikke nogen start på slutspillet i 888ligaen, da udekampen mod TTH Holstebro blev tabt 27-31.

Holstebro ligner på forhånd Aalborgs hårdeste konkurrent til en plads i semifinalerne, og da nordjyderne havde fordel af at have et enkelt point med over i slutspillet, kunne man med en sejr tage et stort skridt på vejen mod medaljekampene.

Den sejr var Aalborg dog reelt aldrig i nærheden af at få, og det skyldtes især en skidt første halvleg.

Allerede fra kampens start så det skidt ud for Aalborg Håndbold. Offensivt var især Andreas Holst en dyr mand med flere afbrændere, og de blev kontant straffet af det hurtigtløbende hjemmehold.

Efter 10 minutters spil var Aalborg bagud 3-7, og det fik cheftræner Aron Kristjansson til at tage en timeout, men det hjalp ikke gæsterne nævneværdigt.

Aalborg fik godt nok flere gange reduceret TTH Holstebros føring til tre mål, men mod første halvlegs slutning trak hjemmeholdet fra igen. Ved pausen var Aalborg bagud 11-17, og det var ganske fortjent efter en første halvleg, hvor de forsvarende mestre var næstbedst i samtlige spillets facetter.

Fra anden halvlegs start reagerede Aron Kristjansson ved at spille syv mod seks i angrebet, og defensivt havde gæsterne også god succes med et 5-1-forsvar, der fremtvang flere boldtab hos hjemmeholdet, og det var med til at bringe Aalborg tilbage i kampen.

12 minutter inde i anden halvleg havde gæsterne således fået fornyet håb om point, da René Antonsen med sin scoring reducerede hjemmeholdets føring til 22-19.

I målet var indskiftede Søren Pedersen stærkt spillende, og Aalborg kom også op på kun at være bagud med to. Så trak hjemmeholdet dog fra igen, og selv om Aalborg halvandet minut før tid fik reduceret til 27-29, var slutspurten blevet sat ind for sent.

Aalborg Håndbolds næste opgave i slutspillet er på lørdag, hvor Århus Håndbold kommer på besøg i Jutlander Bank Arena.