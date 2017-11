Aalborg-advokat genindsat som kurator

HJØRRING: Den kendte Aalborg-advokat Rune Hyllested fra Storm Advokatfirma er atter kurator i konkursboet efter landmand Jens Sørensen. Det har Vestre Landsret netop afgjort.

Skifteretten i Hjørring havde ellers tilbage i september i en opsigtsvækkende kendelse sat Aalborg-advokaten fra bestillingen som kurator, fordi Rune Hyllested som kurator i Jens Sørensens bo havde samarbejdet med et firma, som hans bror, Esben Hyllested, er medejer af.

Samarbejdet med broren rejste rejste efter dommerfuldmægtig Bo Dietz’s opfattelse tvivl om Rune Hyllesteds upartiskhed som kurator.

Udover at afsætte Rune Hyllested som kurator udpegede skifteretten også en ny kurator, som skulle undersøge, hvad der var foregået i boet.

Men disse beslutninger er Vestre Landsret ikke enig i.

"Efter indholdet af redegørelsen (Rune Hyllesteds, red.) finder landsretten ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der foreligger sådanne særlige grunde, der taler for at afsætte advokat Rune Hyllested som kurator i konkursboet. Skifteretten har ikke anført, hvilke øvrige omstændigheder, der efter modtagelsen af redegørelsen måtte give skifteretten anledning til at afkræve kurator yderligere oplysninger", skriver de tre landsretsdommere i deres kendelse.

- Jeg tager naturligvis landsrettens afgørelse til efterretning, siger Bo Dietz.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi var overraskede over skifterettens melding. Konkursbehandling er et område, vi har brugt mange kræfter på at optimere for at sikre mest mulig værdi for kreditorerne. Derfor er vi glade for at kunne fortsætte det gode arbejde ufortrødent, siger Rune Hyllested.

Bo Dietz vil ikke kommentere, hvilke konsekvenser landsrettens afgørelse får for de øvrige konkursboer under Skifteretten i Hjørring, hvor Rune Hyllested også er kurator.

Rune Hyllested er også kurator i en række konkursboer under skifteretterne i Aalborg, Holstebro og Viborg.

Her har NORDJYSKE tidligere fået at vide, at man ville afvente landsrettens afgørelse, før man foretog sig yderligere.

Med landsrettens afgørelse er konkursboet efter Jens Sørensen reelt afsluttet, idet der nu kun mangler, at skifteretten fastsætter Rune Hyllesteds salær som kurator.