Aalborg Arrest har mangel på fængselsbetjente

Manglen på fængselsbetjente er stor. Rigtig stor.

I hvert fald hvis man ønsker at opretholde det forhold, der historisk set har været imellem indsatte og ansatte i de danske fængsler.

Man kunne måske have det indtryk, at det var i yderområderne, at problemet er størst, når det kommer til at bemande de danske fængsler med fængselsbetjente, men det er imidlertid ikke tilfældet.

- De ansatte har travlt, og der kommer flere og flere indsatte. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det skal gå op, siger Hanne Munk Degn, der er Områdetillidsrepræsentant for Fængselsforbundet i Midt- og Nordjylland.

Også et problem i Aalborg

Aalborg Arrest er det eneste sted i Aalborg kommune, hvor der er fængselsbetjente ansat, og her kan problemet med mangel på fængselsbetjente også mærkes.

Hanne Munk Degn fortæller, at de i oktober måned har 58 ubesatte vagter, hvilket svarer til, at der mangler cirka fire ansatte. I alt er de 24, når de er fuldtallige.

- Det er jo mange, når man tænker på, hvor relativt få der er. Og det er jo inden, vi kan kigge på akut opstået sygdom, siger hun.

Hun fortæller også, at tallet måske ville se anderledes ud, hvis ikke omfanget af mangel på fængselsbetjente var en udfordring flere steder.

- Noget af det kan jo skyldes, er de i Aalborg Arrest er tvunget til at udlåne til andre fængsler eller arrester, hvor der er endnu mere brug for dem. Så man kan udjævne byrden, siger Hanne Munk Degn.

Gitterne i toppen af Aalborg Arrest skal sikre, at man ikke kan flygte eller kaste ting ind og ud af arresthuset. Arkivfoto: Martél Andersen

Udvikling på landsplan Indsatte: Antallet af indsatte i de danske fængsler er stødt stigende siden 2016. I 2016 var der 3420 indsatte. I dag er der 4387. I 2025 vil der ifølge kriminalforsorgen være 5250 indsatte. Fængselsbetjente I 2018 meddelte justitsministeriet, at de lovede 250 flere fængselsbetjente i 2021. I mellemtiden er der kommet 300 færre, hvilket i dag gør, at der er knap 2000 fængselsbetjente i landet. Det betyder, at der skal være yderligere 1500 fængselsbetjente i 2025, hvis man ønsker 1,5 indsatte pr. ansat. VIS MERE

En bekymrende tendens

I 2015 var der 1,5 indsatte pr. ansatte i de danske fængsler. I dag er forholdet 2,1 indsat pr. ansat.

Samtidig får vi flere og flere indsatte i de danske fængsler, og ifølge nye tal fra kriminalforsorgen vil der om fire år i 2025 være 5250 indsatte i stedet for de 4387 indsatte, vi har i dag.

Det kalder på flere fængselsbetjente, men de seneste tre år har vi kun fået færre. Hele 300 færre.

Til spørgsmålet om hvad man skal gøre, når der i fremtiden mangler flere fængselsbetjente, er det svært at finde svar.

- Vi rekrutterer jo færre, end vi afskediger, siger Hanne Munk Degn.

Ifølge hende bliver det svært at finde folk, der ønsker at blive fængselsbetjent, så længe rammerne er, som de er.

- Jeg kan i virkeligheden slet ikke se mig ud af det. Det er simpelthen så kritisk. Der er så mange ekstra vagter, folk drukner i arbejde og mange bliver slidt ned.

Hun fortæller også, at det er problem at finde ansatte, hvis man ønsker at finde nogen, der har nogle år på bagen.

- Vi vil jo gerne have nogen, der har lidt erfaring, og de hænger ikke på træerne. Derudover er det jo også en udfordring, at mange er på SU eller i praktikløn, og at lønnen generelt er lav.

Færre ansatte, flere indsatte

I fremtiden tyder det på, at der også vil være et problem med kapaciteten i fængslerne, og det gør sig allerede gældende i Aalborg Arrest.

Hanne Munk Degn fortæller, at de i "gamle dage" gik efter, at der var 96 procent af cellerne i brug, således der var plads til, hvis politiet akut kom med nogen, der skulle fængsles.

I dag er der sjældent brugt under 100 procent af kapaciteten, og det betyder, at der i nogle af deres otte kvadratmeters celler må sidde to fanger i stedet for én.

- Helt lavpraktisk giver det jo også en udfordring for de indsatte. I et gammel Arresthus som Aalborg Arrest er der jo ikke bad og toilet i cellen. På en afdeling er der ét bad og ét toilet, så faciliteterne er jo slet ikke til det.

Hun anerkender præmissen om, at der skal ansættes endnu flere end de 1500 ekstra fængselsbetjente for at nå op på, det ønskede, når der samtidigt er mange, der stopper, men fortæller, at det kræver mere end det.

- Èn ting er, at der er mange, der stopper. Men der er jo også mange af de, som starter på uddannelse, som stopper, før de er færdige, siger hun og fortsætter.

- Da jeg startede for 26 år siden, havde jeg jo eksempelvis aldrig prøvet at blive spyttet på. Man ved jo ved gud ikke, om det er et miljø, man kan arbejde i, før man har prøvet det.

Et lille bad som de 23 indsatte på samme afdeling deles om. Arkivfoto: Martél Andersen

Står på ét ben

I 2018 lovede Justitsministeriet 250 flere fængselsbetjente i 2021. I dag er der 300 færre.

Spørger man Hanne Munk Degn, kommer det ikke som en overraskelse. Hun mener, at problemet med de få ansatte pr. indsat borger har en betydning for, at fængselsbetjentene kan udføre deres arbejde.

- De har jo vanvittigt travlt. De når jo slet ikke det, der dybest set også er vores kerneopgave, altså den resocialiserende del. Vi når jo kun den del, der handler om orden og sikkerhed. Det er bestemt også vigtigt, men vi har jo slet ikke tid til at tale med de indsatte, siger hun og fortsætter.

- Det er jo som at stå på ét ben.

Det betyder ifølge hende også, at det er svært at erhverve nye fængselsbetjente, da de færreste søger ind til politiet af lysten for at spærre folk inde.

- Vi vel også gerne have den anden del med. Det, der omhandler arbejdet med menneskerne. Det er jo vigtigt for at få en velfungerende arrest og for resocialiseringen.

