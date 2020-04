Aalborg-bar holder online pubquiz - og donerer penge til kampen mod coronavirus

AALBORG:I en måned har barer og værtshuse landet over været lukket på grund af coronavirus, og dermed er manges naturlige samlingssted midlertidigt forsvundet.

Men på pubben The Wharf i Aalborg er der stadig et ønske om at bringe folk sammen - selvom de sidder hver for sig.

- Normalt har vi pubquiz i baren et par gange om måneden, men på grund af coronakrisen kan det ikke lade sig gøre. Derfor fik vi den ide at køre quizzen online i stedet, siger Laurence Donkin, der er manager på The Wharf.

Tirsdag aften forsøgte baren i samarbejde med Charlies Bar i København for første gang at gennemføre en online pubquiz.

- Vores normale quizmaster Anders Bulow sad alene i baren og læste spørgsmålene højt og så kunne folk være med hjemme via Twitch. Vi har fået utrolig god respons, og folk hyggede sig og snakkede sammen, selv om de ikke var sammen fysisk, siger Laurence Donkin.

Laurence Donkin ved ikke præcis, hvor mange der fulgte med, men der var 21 hold, som deltog i quizzen. Normalt er der omkring tre personer per hold. Samtidig har han fået meldinger om, at folk har fulgt med i Aalborg, København og en enkelt i Storbritannien.

I starten af maj måned håber Laurence Donkin, at de to barer kan gøre det igen.

Donerer til Røde Kors

Normalt koster det lidt at deltage i pubquizzen på The Wharf, hvor der også er præmiepenge til vinderen. Men i den online udgave er det gratis at være med.

- I stedet for at tage penge, beder vi folk om at donerer pengene til Røde Kors, siger Laurence Donkin og fortsætter:

- Ve vil gerne give et bidrag i kampen mod coronavirusen, så vi tænkte, at det var en god måde at gøre det på.

I løbet af aftenen lykkedes det at samle lidt over 3000 kroner ind til Røde Kors. Det glæder Laurence Donkin, der inden quizzen havde et mål om at samle netop 3000 kroner ind.