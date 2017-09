Aalborg bedst til at skabe job i industri

AALBORG: Aalborg er langt foran København, Aarhus og Odense, når det kommer til at skabe nye arbejdspladser i industrien.

I perioden fra 2014 til 2016 voksende antallet af industriarbejdspladser i Aalborg med 1689 svarende til en vækst på 16 procent. Det er langt mere end i de øvrige danske storbyer, hvor væksten var på under syv procent. Det fremgår af en analyse, som Business Aalborg har gennemført baseret på data fra Danmarks Statistik.

Men Business Aalborgs analyse viser også med al mulig tydelig, at Aalborg i høj grad har brug for en høj vækst på industriområdet. Industrien betyder nemlig langt mere for jobskabelsen i Aalborg end i København, Aarhus og Odense.

Arbejdspladser i industrien tegner sig nemlig for 18 procent af den samlede beskæftigelse i Aalborg. I de andre store kommuner er den andel væsentligt lavere.

Grafik: Palle Olsen

Mange små virksomheder

Samlet set er der 537 industrivirksomheder i Aalborg Kommune. Det tal har været rimelig konstant siden 2012.

Over halvdelen af industrivirksomhederne har under fem ansatte, mens fem procent har 100 eller derover antal ansatte.

Peter Rindebæk, som er formand for DI i Nordjylland og driftsdirektør hos Bladt Industries, mener, at især Aalborg Universitet (AAU) og det gode samspil med universitet og erhvervslivet er en væsentlig årsag til, at industrivirksomhederne udmærker sig.

- AAU er landets bedste til at samarbejde med virksomheder. Selvom de andre danske storbyer også har en universitet, så gør AAU’s udadvendthed en forskel, siger Peter Rindebæk.

Den typiske medarbejder på en aalborgensisk industrivirksomhed er en faglært, midaldrende mand.

79 procent er samtlige beskæftigede i industrien er mænd, og knap halvdelen af dem har en faglært erhvervsuddannelse i rygsækken. Og 64 procent af dem er over 40 år.

- Jeg kan konstatere, at der blandt de 20 til 29-årige blot er 13 procent, som arbejder i industrivirksomheder. Det betyder, at vi aldersmæssigt kommer til at stå over for en stor udfordring, hvis Aalborgs industrivirksomheder fortsat skal give baghjul til de øvrige danske storbyer, mener Thomas Kastrup-Larsen.