Aalborg-borgmester til minister: Det’ en ommer

NORDJYLLAND: Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) henvender sig nu til transportminister Ole Birk Olsen (LA), som vil have forbudt motionsløb på motorveje. Et forbud, der blandt andet vil ramme Aalborg Halvmaraton, der går gennem Limfjordstunnelen.

Også Storebæltsløbet over Storebæltsbroen skal stoppes, fordi den slags løb på motorveje - ifølge vejmyndighederne og ministeren - medfører for store trafikproblemer for bilisterne.

Men det forbud er helt hen i vejret, mener Aalborgs borgmester, som på Facebook skriver:

"Nogen gange stiger sommervarmen folk til hovedet, og de kommer til at træffe ufornuftige beslutninger. Det tror jeg er sket for transportminister Ole Birk Olesen (LA), når han vil forbyde Storebæltsløbet og potentielt også Aalborg Halvmaraton igennem Limfjordstunnellen. Jeg har selv løbet med Aalborg Halvmaraton gennem tunnellen to gange, og det har begge gange været en fantastisk oplevelse. Jeg kan virkelig ikke forstå, hvorfor det ikke længere skulle være muligt. Jeg vil derfor efter sommerferien rette en direkte henvendelse til ministeren for, at få ham til at tænde for airconditionen, genvinde det kølige overblik, og omgøre denne højst ufornuftige beslutning."

Thomas Kastrup-Larsen slutter sit Facebook-opslag med kommentaren:

"Det er da skønt, at vores veje kan danne rammen om sunde løbeevents. Lad det fortsætte sådan."