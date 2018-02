Aalborg-boss: Det bliver nok meget tæt igen

HÅNDBOLD: Det er knald eller fald for Aalborg Håndbold i Champions League, når de lørdag aften gæster slovenske Celje i den næstsidste kamp i gruppespillet.

Klubben skal vinde de sidste to kampe, hvis de vil videre til knockout-fasen, og chancen er der, selvom der absolut venter en hård opgave på en svær udebane.

- For Celje betyder Champions League alt. De får selvfølgelig spillet nogle gode kampe på et højt niveau i SEHA-League (turnering for de stærkeste Balkan-hold, red.), men det er Champions League, der er deres et og alt. Så de vil komme blæsende med alt, hvad de har, og der kommer også 4000-5000 mennesker, som virkelig vil støtte dem. Det har vi selvfølgelig prøvet før, men det er altid en oplevelse, siger direktør Jan Larsen.

Også for Celje er det en kamp, der skal vindes. Ganske som Aalborg har de kun samlet fem point indtil videre, og det var aalborgenserne, der trak det længste strå, da de to mandskaber tørnede sammen i Gigantium i efteråret - dengang vandt de med 32-30.

- Meget tyder på, at det igen bliver en meget tæt kamp, hvor de små marginaler bliver afgørende, og det er selvfølgelig ikke der, hvor vi har været bedst i denne sæson. Det må vi bare erkende. Vi har spillet rigtig mange gode kampe - både i Champions League og herhjemme - som vi er endt med at tabe. Så der er da ingen tvivl om, at jeg vil være mere rolig, hvis vi fører med fem mål, når der er 10 minutter igen, siger Jan Larsen.