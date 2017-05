Aalborg-boss: Først tilfreds, når vi har pokalen

AALBORG: Aalborg Håndbold går på jagt efter klubbens første danske mesterskab siden 2013, når den første af potentielt tre DM-finaler mod Skjern Håndbold torsdag løber af stablen.

Og på ledelsesgangen er direktør Jan Larsen i gang med at drømme om nyt indhold til pokalskabet.

- Der er meget, der er lykkes for os i den her sæson, og indtil videre er jeg meget tilfreds, men rigtig tilfreds bliver jeg først, når pokalen står i vores skab. Det kan godt være, der skal rykkes lidt rundt på tingene, men vi skal nok få plads til den, lyder det fra Jan Larsen.

Han har for længst meldt udsolgt til torsdagens opgør i Jutlander Bank Arena, og det betyder, at 5000 tilskuere kommer til at overvære den første DM-finale.

- Det er en kæmpe stor kamp, og det bliver ikke større end det. Vi glæder os alle sammen som små børn, og lige nu går vi og arbejder på højtryk, så alle kan få den finalefest, de drømmer om. Det er det her, vi har kæmpet for hele sæsonen, siger direktøren.