Aalborg City Cup 2020 aflyser også

AALBORG:Endnu en nordjysk ungdomsturnering i fodbold må nu erkende, at de er tacklet så hårdt af coronakrisen, at de aflyser 2020-udgaven af turneringen.

Det er Aalborg City Cup, som Aalborg Freja har arrangeret siden 2004. Turneringen skulle have været spillet i dagene omkring Kr. Himmelfartsdag 21.-23. maj, men efter lange overvejelser melder arrangørerne sig nu på samme hold som arrangørerne bag Nørhalne Cup og Dana Cup, som tidligere på måneden aflyste deres planlagte 2020-turnering.

Det sker på baggrund af statsminister Mette Frederiksens udmelding mandag 6. april, der forbyder større arrangementer til og med august.

- Freja frygtede selvfølgelig at det ville ske, men har stor respekt for beslutningen. Risikoen for smittespredning er for stor, når så mange mennesker er samlet, og det hensyn er ubetinget det vigtigste. Vi må ikke sætte vores gæsters og de over 300 frivilliges sundhed og sikkerhed på spil, hedder det i en pressemeddelelse fra klubben.

Aalborg City Cup er Aalborg´s største internationale ungdomsfodboldturnering, hvor halvdelen af deltagerne kommer fra udlandet, som også påvirkede af covid-19.

- Der vil derfor være en risiko for at bringe smitte til eller fra landet, og det vil vi for alt i verden undgå, hedder det i pressemeddelelsen fra Aalborg Freja, som beklager de økonomiske konsekvenser, det får for samarbejdspartnere, leverandører og frivillige foreninger, der hjælper under stævnet.

- Men vi kan dog allerede nu godt love, at vi vender stærkt tilbage næste år, lover arrangørklubben.