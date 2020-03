Aalborg-dødsfald regnes nu for coronarelateret

AALBORG:Den 80-årige mand, der torsdag døde på Aalborg Universitetshospital af hjertestop og efterfølgende blev konstateret smittet med coronavirus, kommer nu til at tælle med i statistikken som "corona-relateret" dødsfald.

Det er Statens Serum Institut, der har valgt at tælle dødsfaldet med i statistikken.

Det oplyser styrelsen i et tweet, efter at en 81-årig mand døde i København. Den 81-årige havde også andre alvorlige sygdomme, og hans dødsfald tæller også med, så der nu er to registrerede coronarelaterede dødsfald i Danmark.

Seruminstituttet har også opgjortr, hvor smitten af danskere kommer fra. Ifølge instituttet er Østrig suverænt det land, som flest danskere er blevet smittet i.

Samlet set er 265 danskere blevet smittet i Østrig – primært på skirejser – mens 60 har hentet smitten hjem fra Italien, og 158 er smittet herhjemme.