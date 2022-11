Aalborg-elevers opsigtsvækkende idé skal bruge dyretis fra Zoo

AALBORG:Hvert år drysses der omkring 300.000 tons salt ud på de danske veje for at gøre dem mindre glatte i vintersæsonen.

Det øger trafiksikkerheden. Til gengæld er det skidt for blandt andet grundvandet, men det har to elever fra 6. klasse på Vesterkærets Skole i Aalborg måske en løsning på.

Ronja Vestergaard Buchholtz og Sally Corfitz Hansen har hjemme på skolen arbejdet med at finde et alternativ til vejsalt, og resultatet er et produkt, der blandt andet indeholder urin fra dyr, som pigerne foreslår, man kan skaffe fra Aalborg Zoo.

Ronja Vestergaard Buchholtz og Sally Corfitz Hansen fra 6. klasse på Vesterkærets Skole vandt førsteprisen og 10.000 kr. for deres idé til miljørigtig glatførebekæmpelse. Her på scenen i Fredericia med tv-værten Camilla Ottesen og Christian Vintergaard, adm. direktør fir Fonden for Entreprenørskab. Foto: Claus Lillevang

Den idé bød de ind med i den nationale opfinderkonkurrence, Projekt Edison, skriver Fonden for Entreprenørskab i en pressemeddelelse, efter at de to nordjyske piger onsdag strøg helt til tops i finalen på Danish Entrepreneurship Festival, som hylder fremtidens iværksættere.

Finalen blev afviklet i Fredericia, hvor de to nordjyske piger dårligt turde tro, at deres idé blev vurderet til at være den bedste i konkurrencen, som mere end 13.000 deltagere fra hele landet i år har af deltaget i.

- Jeg tænkte bare nej, nej, nej, det er ikke sandt, lød det fra Sally Corfitz Hansen efter sejren.

- Det har været vildt sjovt at være med, og vi har lært en hel masse. Vi vil klart gå videre med idéen, vi skal bare lære lidt mere om produktudvikling, siger Ronja Vestergaard Buchholtz.

De to pigers sejr i opfinderkonkurrencen udløser 10.000 kr. med hjem til klassekassen, og det skal nok blive lige så populært som sort asfalt på de nordjyske veje en iskold vinterdag.

Elever fra 250 skoler i 40 kommuner i Danmark, Grønland og Færøerne har deltaget i årets Projekt Edison. Ved lokale finaler blev der fundet 126 finalistgrupper, som var tilstede i Messe C.

Årets tema for konkurrencen var "Vores by i fremtiden".