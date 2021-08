Aalborg er en del af kedelig top 10: Stor stigning i sporløbere

NORDJYLLAND:En ærgerlig tendens har spredt sig landet over.

Flere og flere vælger at krydse sporene på landets togstationer i stedet for at tage den anviste vej under skinnerne eller via gangbroer.

Det gælder især S-togstationerne i hovedstadsområdet, men også Aalborg er at finde på listen over fleste sporløbere.

Ligesom Dybbølsbro, Flintholm, Skanderborg og Valby indtager Aalborg Station en femteplads med 12 indberettede sporløbere det seneste år.

Fakta om sporløbere I andet kvartal af 2021 var der 320 indberetninger om ulovlig færdsel i sporet på landsplan. Det er ca. 100 flere end i noget andet kvartal siden slutningen af 2017. På S-banen var der 162 indberetninger i andet kvartal af 2021. I første kvartal var der 102 tilfælde. På en gennemsnitlig hverdag er der 350.000 rejser med S-tog. Antallet af hændelser er større end antallet af indberetninger, da der er et stort mørketal. Blandt de S-togstationer, hvor der er flest indberetninger, er Hellerup, København H, Dybbølsbro og Flintholm. De stationer, hvor der er flest tilfælde, og hvor der er sket den største stigning i antallet af tilfælde, gennemgås kvartalsvist af en tværfaglig gruppe i Banedanmark for at se, om der med fordel kan gennemføres tiltag, som kan reducere trafikken over sporet. Årets top ti liste (antal sporløbere) 1. København H (33) 2. Hellerup (30) 3. Kolding (14) 4. Fruens Bøge (13) 5. Dybbølsbro (12) 6. Flintholm (12) 7. Skanderborg (12) 8. Valby (12) 9. Aalborg (12) 10. Hundige (11) Kilde: Banedanmark VIS MERE

Stor stigning

Indberetningen foregår ved, at lokomotivføreren melder, hvis han eller hun ser en baneløber på sporet.

I seneste kvartal fra april-juli blev der registreret 320 sporløbere, hvilket er en markant stigning i forhold til tidligere opgørelser.

På årsbasis er der også sket en stigning de seneste år. I 2018 var der således 641 sporløbere, i 2019 var der 751, og sidste år var der 779.

Tendensen ser ud til at forsætte, da der allerede i de to første kvartaler i år er registeret 539 sporløbere.

I Aalborg var der til sammenligning 12 sporløbere i 2018, seks i 2019, ni i 2020, og siden årsskiftet har der været syv sporløbere.

Livsfarlig færdsel

I sidste uge udsendte Banedanmark en pressemeddelelse, hvor de gør opmærksom på sagens alvor.

De skriver, at der er tale om personer, der ønsker at skyde genvej ved at krydse sporet. Det drejer sig om alt fra graffitimalere eller berusede folk til nogen, som har tabt noget på sporet.

Men at krydse sporet i stedet for at tage gangbroen eller tunellen er ikke ufarligt.

Sikkerhedschef i Banedanmark, Martin Harrow, udtaler i pressemeddelelsen, at mellem tre og syv personer mister livet årligt, fordi de befinder sig ulovligt på sporet. Det gør personpåkørsler til den type af jernbaneulykker, der er skyld i flest tilskadekomster.

- Det er mildt sagt en meget foruroligende stigning, vi er vidne til. Det kan simpelthen ikke siges nok gange, hvor livsfarligt det er som person at gå ud på sporene. Nutidens tog kommer med fuld fart, og især S-togene støjer så lidt, at de kan være svære at høre, når de kommer kørende, siger Martin Harrow i pressemeddelelsen.

Derudover kan det have en stor betydning for de lokomotivførere, der kører det pågældende tog, oplyser næstformand for Dansk Jernbaneforbund Preben S. Pedersen i pressemeddelelsen.

- Det er dybt traumatiserende for lokomotivføreren, når der pludselig er en person i sporet. Toget kan hverken bremse eller dreje udenom, som en bil kan. Man reduceres til tilskuer i situationen. Oplevelsen er så voldsom, at det desværre kan give varige psykiske mén, siger Preben S. Pedersen.