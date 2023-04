Aalborg er i top på listen over Danmarks bedste studiebyer

AALBORG:De ti bedste studiebyer i Danmark 2023 er netop kåret. Det er studium.dk, der står bag listen, som placerer Aalborg på en tredjeplads for femte år i træk.

Det er de studerende, der er blevet spurgt, hvad de prioriterer højest, når de skal vælge en studieby.

Her er det særligt tre forskellige ting, der spiller ind, når de unge skal vælge en by at studere i.

Tre vigtige faktorer

Det er især karrieremuligheder, fagligheden på uddannelsen og transportmuligheder, som er de tre vigtigste parametre, som de unge vælger by ud fra. Og de tre ting scorer Aalborg højt på og placerer sig på den måde i det øverste felt.

Rundspørgen blandt de unge, viser at Aalborg især scorer højt på 'byliv og kultur', 'sport og fritid'. Det er altså parametre, der er vigtige i fritiden. Især kombinationen af byliv og karrieremuligheder - og der er muligheder for at dyrke interesser i fritiden - giver den flotte placering i top 3.

Især transport scorer Aalborg højt på, og her ender vores by på en flot andenplads. Det betyder også, at Aalborg klarer sig bedre end sin top-3 konkurrent København.

Top 10 over danske studiebyer 2023

1. Aarhus

2. København

3. Aalborg

4. Odense

5. Svendborg

6. Esbjerg

7. Vejle

8. Viborg

9. Sønderborg

10. Herning