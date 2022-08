Aalborg er med i toppen, når det kommer til parkeringsindtægter: Så meget tjente kommunen i 2021

AALBORG:Sidste år havde Aalborg Kommune en bruttoindtægt fra parkering på 39 millioner kroner.

Det sender Aalborg ind på en fjerdeplads på listen over de danske kommuners parkeringsindtægter i 2021. Kommunen endte dermed lige efter Frederiksberg og lige foran Odense.

Pengene kommer fra betalingsparkering og parkeringsafgifter.

Aalborgenserne betalte lige under 26 millioner kroner for betalingsparkering, mens indtægten fra parkeringsafgifter endte på 13 millioner.

I 2020 endte Aalborg Kommune ligeledes på en fjerdeplads. Den samlede indtægt lå dengang på 36 millioner kroner.

Listen toppes af Københavns Kommune, mens Aarhus Kommune kommer ind på andenpladsen.

Samlet stigning

Tallene stammer fra FDM, som er interesseorganisation for de danske bilejere. Hvert år opgør organisationen, hvor mange penge kommunerne tjente på parkering året før. Tallene for 2021 er netop blevet offentliggjort.

Kommunernes samlede parkeringsindtægter for 2021 landede på 995 millioner kroner. De samlede indtægter har været stigende hvert år siden 2014, med undtagelse af 2020 hvor coronanedlukninger medførte et dyk i indtægterne.

- Vi er tilbage ved normale tilstande, og kurven fortsætter nu kun opad, som den har gjort, siden vi begyndte at indhente tal fra kommunerne, siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange i en pressemeddelelse.

De penge, kommunerne får ind ved parkering, er ikke ren profit. Halvdelen af pengene fra afgifter går til politiet. Derefter går overskuddet til kommunen. Hvis en kommune tjener mere end 320 kroner pr. indbygger på betalingsparkering, går resten til staten.

I starten af august fortalte By- og Landskabsrådmand ved Aalborg Kommune, Jan Nymark Thaysen (V), til Nordjyske, at man forventer, at kommunens parkeringsindtægter i 2022 bliver lavere, end man i første omgang havde indregnet i budgettet. Man regner med tre millioner kroner mindre i kassen grundet færre parkeringspladser.

- Det er fordi, at man glemmer at rette til. Dengang vi lavede Budolfi Plads om, som var en af vores bedste indtægtskilder. Der får vi ikke rettet parkeringsindtægten til, for den indtægt skulle have været justeret ned, udtalte Jan Nymark Thaysen ved den lejlighed.