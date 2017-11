Aalborg får nyt reklamebureau

AALBORG: At bevæge ud på reklamemarkedet kan være temmelig forvirrende. For hvad betyder content marketing, SoMe, influencer marketing osv. egentlig.

- Mange føler sig blæst bagover af de smarte og uigennemskuelige begreber inden for markedsføring. Jeg oplever, at der er et stort behov for, at der kommunikeres i øjenhøjde, siger Mads Mathiasen, som er stifter og kreativ direktør i det nystartede reklamebureau, Apropos Bureau, i Aalborg.

Og trods den stigende digitalisering, er der stadig brug for fysisk reklame som skilte, flyers og annoncer, mener Mads Mathiasen.

- Kerneproduktet hos mange bureauer er blevet applikationer, søgemaskineoptimering og hjemmesideudvikling. Fokus er overvejende på de spændende muligheder, der er opstået inden for onlinehandel.

Men mange af de mere traditionelle medier er stadig relevante, siger Mads Mathiasen.

- Stort set alle større butikskæder har tilbudsaviser, og der er trykt reklame i form af f.eks. emballage og skilte. Aldrig er der blevet lavet så mange tilbudsaviser som nu, og antallet af sider i tilbudsaviserne har været stigende de seneste to år, fortæller Mads Mathiasen.

- Men når det er sagt, er digital markedsføring også en stor del af vores arbejdsområde. De fleste virksomheder er på forskellige sociale medier og har også en hjemmeside, og her byder vi naturligvis også ind med vores kompetencer.

Apropos Bureau består fra opstart af tre medarbejdere, og Mads Mathiasen har ambitioner og planer om at udvide til flere medarbejdere inden for en overskuelig fremtid.