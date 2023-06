Aalborg får skidt placering på ny liste over antal ladestandere

AALBORG:Ud med gamle dieselhakkere - og ind med nye elbiler, der kører på grøn strøm. Sådan har tonen lydt længe, og udviklingen viser,at salget af elbiler er syvdoblet over de sidste tre år.

Men mange flere strømtørstige biler på vejene kræver også et stort netværk af ladestandere, hvor hybrid- og elbilisterne kan lade deres biler op.

Og her viser en ny undersøgelse, at Aalborg Kommune får lidt af en bundplacering.

For i Aalborg Kommune findes der 1,1 offentligt tilgængelig ladestandere per tusinde indbyggere. Det viser nye tal fra Transportministeriet. De dækker over en opgørelse, der er lavet i første kvartal af 2023.

-El- og hybridbiler er gået fra at være en niche til at være mainstream, og hvis vi skal understøtte den udvikling, så skal man også kunne køre elbil, selvom man ikke har en indkørsel, hvor man kan opsætte en ladestander – ellers går udviklingen i stå, siger Troels Hartung, der er bæredygtighedschef i TEKNIQ Arbejdsgiverne, som har lavet en ny rapport om problematikken.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Bundplads blandt de seks største byer

De nye tal placerer Aalborg langt nede på listen på niveau med Langeland og Vesthimmerland.

Hvis vi sammenligner Aalborg Kommune med de andre storbyer, så snupper Aalborg en klar bundplads målt på antallet af ladestandere per tusind indbygger i kommunen.

København: 4,3

Aarhus: 2,2

Odense: 1,6

Aalborg: 1,1

Esbjerg: 1,8

Randers: 1,6

Her er flere ladestandere på vej

Men lad endelig ikke rækkevidde-panikken sprede sig alt for meget. For der er flere steder i Aalborg, hvor der er nye offentlige ladestandere på vej.

Tesla står nemlig bag 16 nye ladestandere ved Shoppen i City Syd, der åbner inden juli. En anden stor operatør, Clever, tilføjer fire nye lynladere til sine 16 normalladere ved Aalborg Storcenter til efteråret.

Sidste men ikke mindst har Shoppen også indgået en aftale med E.ON Drive Infrastructure om etablering af 40 nye ladepladser inden årets udgang.