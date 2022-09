Aalborg-bager har hævet priserne tre gange: Nu tilbyder kunder at betale dobbelt

VEJGAARD: Det sker, at der er kø langt ned ad Hadsundvej, når Vejgaard Bageri sætter deres fastelavnsboller eller andre sæsonfavoritter til salg.

Men lige nu mærker den populære bager, at kundernes økonomi er lige så presset som forretningens.

- Vi kan mærke, at vores kunder er blevet mere betænkelige med deres indkøb, og i stedet for at gå til bageren hver lørdag, er det nu kun hver anden. Og vi forstår det jo godt, for vi gør det også selv som forbrugere, siger Henrik Bakgaard.

Presset af elpriserne

Stigende råvarepriser har i en rum tid betydet, at Vejgaard Bageri har måtte hæve priserne, men med elprisernes himmelflugt, begynder det at gøre ondt hos bageren, som blev kåret til Nordjyllands bedste i 2020.

De stigende priser har Vejgaard Bageri i tre omgange sendt videre til kunderne, men de føler nu selv, at de er ved at være der, hvor priserne har nået et maks. Og det er et problem, fordi el- og råvarepriserne fortsætter med at stige.

- Vi bruger ikke en eneste råvare, som ikke er steget. Selv en lille forretning som vores bruger tre tons smør og margarine om året, siger indehaver Henrik Bakgaard og fortsætter.

- Sidste år betalte vi 7.000 kroner om måneden for strøm. Nu er prisen omkring 19.000, og vores elselskab har opkrævet tre måneders ekstra betaling som sikkerhed.

Nordjyske har tidligere skrevet om Hjallerup Bageri, som også er presset af de stigende elpriser, og efter at have læst om branchekollegaernes situation, valgte Vejgaard Bageri også at komme med en opfordring til deres trofaste kunder på Instagram.

- Det skal ikke lyde som en klagesang, for vi skal nok klare den. Men vi er afhængige af, at vores trofaste kunder husker os, siger Henrik Bakgaard.

Siden opslaget på Instagram har han oplevet, at flere kunder tilbyder at betale dobbelt pris for deres brød og kager, men det er ifølge ejeren ikke den rigtige løsning.

- Priserne er steget så meget i forvejen, at det kan vi ikke sige ja til. Så vil vi meget hellere, at de kommer igen en ekstra gang.

Henrik Bakgaard håber at politikerne kommer med en løsning på de stigende elpriser allerede onsdag. Statsministeren har indkaldt til pressemøde klokken 13.