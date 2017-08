Aalborg Festivls åbnet - med ny leder i front

AALBORG: Aalborg Festivals - der vel nærmest kan beskrives som et overflødighedshorn af kulturbegivenheder - blev torsdag aften sat i gang.

Selve åbningsshowet fandt sted i Spejlteltet Paradiso, der er rejst på pladsen foran Nordkraft. Og fra scenen i teltet blev der præsenteret et lille repræsentativt udvalg af de cirka 150 kulturelle indslag, som i løbet af sammenlagt 12 dage kan opleves i Aalborg.

På scenen kunne tilskuerne også indledningsvist stifte bekendtskab med Casper Hestbech, der med virkning fra 1. august er startet som leder af Aalborg Festivals.

Så der har på mange måder været tale om en flyvende start.

- Det har været hektisk, men det har også været en god chance for at starte på et tidspunkt, hvor festivalen var planlagt. Det giver mig jo også en mulighed for at komme med på "en kigger", da jeg jo nok ikke har så mange planlagte opgaver, som jeg vil have til næste år, siger Casper Hestbech til NORDJYSKE.

- Hvordan vil man - som følge af dit lederskab - kunne se en forandring til næste år?

- Man vil se, at der forhåbentlig kommer meget mere på programmet. Jeg er ansat til at få festivalen til at vokse.

- Jeg vil prøve at se det meste

Den nytiltrådte leder er dog allerede så langt inde i jobbet, at han godt tør anbefale folk at tage del i begivenhederne.

- Det her er jo en kulturfestival på alle parametre. Man kan eksempelvis stifte bekendtskab med kunst, nycirkus, spiludvikling - og der er upcoming-scener med underholdning fra konservatoriet. Det karakteriserer vist meget godt bredden i det.

- Og så synes jeg også, at Metropol (en urban musikfestival, red.), som blev lanceret sidste år har et stærkt program. Jeg synes, at det bliver spændende at se nogle af alle de 150 events. Jeg når selvfølgelig ikke dem alle, men jeg vil prøve at se det meste, fastslår Casper Hestbech.

Man kan læse mere om de mange begivenheder på www.aalborgfestivals.dk - eller alternativt kan man hente begivenhedens app.