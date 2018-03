Aalborg fik en lussing i CL-farvel

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold løb søndag ind i det 11. nederlag i sæsonens 14 Champions League-kampe, da det hjemme i Jutlander Bank Arena blev til et nederlag på 31-24 mod tyske Flensburg-Handewitt.

Kampen var Aalborgs sidste i denne sæsons Champions League, men nederlaget var kun af kosmetisk betydning, da det allerede før kampen stod klart, at Aalborg havde udspillet sin chance for at spille sig videre i turneringen.

Aalborg lignede allerede fra kampens start et hold på vej mod et stort nederlag, da de nordtyske gæster efter fire minutters spil kunne bringe sig foran 4-1.

Det fik Aalborg-træner Aron Kristjansson til at reagere med en timeout, og den var umiddelbart givet godt ud, for seks minutter senere var det pludselig hjemmeholdet, der var i teten, da Martin Larsen scorede til 6-5.

Det ændrede dog ikke på, at Flensburg hele første halvleg igennem lignede et hold, der havde kampen under kontrol.

Aalborgs føring fik gæsterne til at skifte gear, og så varede det ikke længe, før føringen atter var på tyske hænder.

Den gav gæsterne ikke fra sig igen. Aalborg brændte for meget på tyskernes danske målmand Kevin Møller, og så kunne Flensburg gå til pausen med en forholdsvis komfortabel føring på 15-11.

Begyndelsen på anden halvleg blev ikke meget for Aalborg, der trods et par hurtige scoringer ikke fik mindsket Flensburgs forspring. Tyskerne kom nemlig nemt til sine mål i den anden ende, og 10 minutter inde i anden halvleg havde gæsterne i stedet øget føringen til 21-15.

Aalborg forsøgte sig herefter både med syv markspillere i angrebet og med et mere offensivt forsvar, men heller ikke det kunne bringe spændingen tilbage i kampen.

Flensburg var simpelthen bare klart bedre, og til sidst smuldrede det hele for Aalborg, og det udnyttede de nordtyske gæster til at tage en storsejr med hjem over grænsen.