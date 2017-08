Aalborg fik mest vand i nat

NORDJYLLAND: Hvis du har siddet og fortalt din kollega om al den regn, der faldt natten til onsdag, og hun er sådan lidt "aaaarh, værre var det vist heller ikke", så har I sikkert begge to ret.

Du er bare fra Aalborg og hun fra Thy eller Skagen. Nattens regn var nemlig skævt fordelt hen over landsdelen, og det var Aalborg, der fik det heftigste regnskyl, fortæller vagthavende meteorolog Thyge Rasmussen fra Danmarks Meteorologiske Institut.

- Der faldt omkring 30 millimeter i Aalborg-området. Om der lige faldt 15 millimeter på en halv time, så det var et skybrud, det er jeg ikke sikker på. Men det var i hvert fald tæt på, siger Thyge Rasmussen.

I Thisted registrerede DMIs regnmåler til gengæld nærmest ingenting, under én millimeter regn.

- Det faldt meget ujævnt. I Fjerritslev fik de 12 millimeter, men der var lige et område omkring Thy/Mors, det gik mere eller mindre udenom, siger Thyge Rasmussen.

Den anden vej, nord/syd, var regndråberne også ujævnt fordelt. Med det sydlige Himmerland som stedet, der fik mindst regn - men dog alligevel en del.

- Nede omkring Hobro-egnen der lå det omkring 10 millimeter, og så steg det til de 30 i Aalborg. Nord for fjorden lå det typisk mellem 15 og 20 millimeter, helt op mod Skagen dog kun ni millimeter, siger den vagthavende meteorolog.

DMIs vejrradar fortæller også en historie om, at det tordnede ret kraftigt natten til onsdag. Men også har var goderne ulige fordelt: Sådan cirka lige omkring motorvej E39 og E45 syd for Aalborg er der ikke næsten registreret nogen lyn, mens det har buldret og braget lystigt vest for motorvejen.