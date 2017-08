Aalborg-firma lander kæmpeordre til et af verdens største broprojekter

AALBORG: Fibertex Nonwovens A/S fra Aalborg har landet en ordre af de helt store, oplyser firmaet.

Det drejer sig om 1.500.000 kvadratmeter af fiberdugen Formtex, der skal sikre kvaliteten og forlænge holdbarheden af betonen i et af verdens største broprojekter, den 36 kilometer lange Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah-bro i Kuwait.

Broen opføres over bugten mellem Kuwait City og Subiyah området og skal efter planen stå færdig i 2018. Broen forbinder Kuwait City med den kommende Madinat al-Hareer (Silk City). Det er et byudviklingsprojekt til i alt 100 milliarder dollar, der blandt andet skal rumme det 1001 m høje Burj Mubarak al-Kabir og den internationale Bubiyan havn. Silk City forventes at blive central i forbindelsen mellem Mellemøsten og Asien.

Projektet omfatter landanlæg, 27 km lavbro, samt en højbro med 200 m bred og 23 m høj gennemsejling. Målet er at reducere afstanden mellem Kuwait City og Subiyah området fra 104 kilometer til 36 kilometer, hvilket reducerer transporttiden fra 90 til 30 minutter. Broen er et af de største og mest udfordrende transport- og infrastrukturprojekter i Kuwait og skal stå som et monument over den afdøde emir.

Aggressivt miljø

Saltvand, høje temperaturer og et forhøjet indhold af CO2 i luften øger nedbrydningen af betonkonstruktionerne markant. Fiberdugen skal være med til at sikre, at den armerede beton får en levetid på mere end 120 år, som bygherren ønsker.

Formtex anvendes som foring af forskallingen ved støbningen af betonelementerne. Fiberdugen dræner vandet ud af konstruktionerne og sænker betonens vand/cement-tal. Derved dannes der en tæt overflade på betonelementerne uden lufthuller. Det sikrer en meget holdbar betonoverflade, der kan modstå påvirkningerne fra sand og saltvand.

Det er ikke første gang, at Formtex er valgt til et større internationalt anlægsprojekt, men det er langt det største hidtil.

Den danske virksomhed har arbejdet i mere end 10 år på at blive kvalificeret til projektet.