Aalborg for Ukraine: Sådan samlede de 850.000 kroner ind

Først regnede Kristian Ishøy med at kunne samle 200-300.000 kroner ind. At få et par restauratører til at lave mad og på den måde gøre sit til at hjælpe de trængende i Ukraine.

Så han skyndte sig at stable et kæmpe støtte-arrangement på benene med høje billetpriser og en auktion. Og det var sidstnævnte, der virkelig gjorde en forskel.

- Det stak helt af i aftes. Folk var helt oppe at ringe og bød hinanden op, så det nærmest var fjollet. Men stemningen var rigtig god, og jeg var en smule overrasket over, at samtlige emner på auktionen blev overbudt med det dobbelte, siger en træt Kristian Ishøy dagen derpå, der har talt de sidste indkomne bud sammen og er nået op på 850.000 kroner, som ubeskåret går til Dansk Røde Kors.

Penge der vil gøre en forskel, sagde Anders Ladekarl, da han tirsdag aften var igennem på videolink.

- De kommer til at støtte de i hvert fald otte millioner ukrainere, der stadig befinder sig i Ukraine og er på flugt, siger Kristian Ishøy.

Restauranterne bag støttearrangementet var Alimentum, Restaurant Fusion, Mortens Kro, Restaurant Nam, Restaurant Tabu, Hos Isidor Henius, Restaurant Textur og La Locanda. Alle havde doneret både tid og råvarer uden at få noget igen.

Og under middagen blev deres retter akkompagneret af auktionarius, Kent Wolffsen, der satte masser af indkomne luksusvarer til salg, heraf tre koncerter af Lune Larsen til 25.000 per styk, som endte med en samlet pris på 195.000 kroner.