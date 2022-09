Aalborg-forskning afslører: Pindsvin udvikler ikke ny coronavariant

AALBORG:Har du pindsvin i haven, skal du ikke frygte, at de små sneglespisere pludselig udvikler en ny type coronavirus, som potentielt kan smitte dig og resten af landsdelen.

Det viser ny forskning, som Sophie Lund Rasmussen og hendes kollegaer Cino Pertoldi fra Kemi og Biovidenskab på AAU og Aalborg Zoo og David W. Macdonald fra WildCRU på Oxford Universitet står bag.

Forskerne har kigget nærmere på et engelsk studie, som ellers tidligere har beskrevet, at netop pindsvin var potentielle værter for udviklingen af nye varianter af coronavirus.

Det skriver Aalborg Universitet i en pressemeddelelse, efter forskerne har fået deres resultater publiceret i det anderkendte tidsskrift Nature Communications.

Pindsvin og arktiske hvaler

Det engelske studie var baseret på en algoritme, som forudsagde hvilke dyrearters coronavirus, der potentielt kunne udvikle sig til en helt ny variant, hvis dyrene mødtes.

Men algoritmen havde tilsyneladende ikke taget forbehold for, om det rent praktisk kunne lade sig gøre.

- Hvis der ikke tages hensyn til eksempelvis relevante biologiske faktorer, kan resultaterne blive særdeles misvisende, forklarer Cino Pertoldi, professor ved Aalborg Universitet og Aalborg Zoo i pressemeddelelsen.

- Eksempelvis mente algoritmen, at et af de mest sandsynlige scenarier for udviklingen af en helt ny type coronavirus i pindsvin var, hvis pindsvinet blev smittet med en bestemt type coronavirus fra hvidhvaler. Altså hvaler, der primært findes i arktiske havområder, men en sjælden gang frekventerer de danske have. Jeg har derfor ret svært ved at forestille mig, at de landlevende pindsvin og hvidhvaler ville komme tæt nok på hinanden til at en smitteoverførsel ville kunne opstå, siger Sophie Lund Rasmussen, pindsvineforsker på WildCRU, Oxford Universitet og affilieret forsker ved Aalborg Universitet.

Utilsigtede konsekvenser

Det engelske studie førte ifølge Aalborg Universitet til, at flere blev nervøse for at have pindsvin i deres haver. En problematisk situation for de fredede dyr.

Derfor vil Sophie Lund også gerne understrege, at dem, som er så heldige at have pindsvin i deres haver, ikke skal være nervøse.

- Vi kan selvfølgelig ikke fuldstændig udelukke, at europæiske pindsvin kan inficeres med SARS-CoV-2. Det ville i princippet kræve, at hele den europæiske bestand af pindsvin blev testet, men på trods af adskillige studier, der leder efter coronavirus i pindsvin, er der til dato ikke fundet SARS-CoV-2 i pindsvin. Derfor er der på nuværende tidspunkt absolut ingen grund til at frygte, at havens pindsvin kan give dig covid-19, siger Sophie Lund Rasmussen.