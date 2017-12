Aalborg Freja løb med sejren

NØRHALNE: Efter nogle års fravær var Aalborg Freja atter inviteret med til deltagelse i 36. udgave af indefodboldstævnet, Nørhalne VVS Cup, og fredag aften blev det netop holdet fra Aalborgs vestby, som vandt finalestævnet i en velbesøgt Nørhalne Hallen.

Hobro tabte finalen efter forlænget spilletid. Foto Lars Pauli

Det skete med en sejr på 6-4 over Hobro IK i finalekampen, hvor holdene måtte ud i forlænget spilletid, og Hobro i slutfasen endda havde gode muligheder for at udligne.

I semifinalen havde Aalborg Freja besejret Løgstør IF med 6-4, mens Hobro IK overvandt Skjold Sæby med 10-4. I kampen om 3. pladsen vandt Skjold Sæby over Løgstør IF med 11-4.

Formand for IFN, Claus Svendsen, overrækker præmier til nummer tre, Skjold Sæby. Foto: Lars Pauli

Finalestævnet bød på mange tætte kampe, og de første tre opgør endte alle uafgjort. I den indledende finalepulje 2 var det blot en bedre målscore, som kvalificerede Hobro IK til semifinalerne på bekostning af sidste års vindere, Vejgaard B.

Finalestævnet trak mange tilskuere. Foto: Lars Pauli

Stævnets topscorer blev Andre Christensen fra Aalborg Freja med 45 mål i 11 kampe.

Stillingen i de indledende finalepuljer var:

Pulje 1: Skjold Sæby, Aalborg Freja, Jammerbugt FC, Sulsted.

Pulje 2: Løgstør IF, Hobro IK, Vejgaard B, Storvorde.

Finalen med Lars Ø. Poulsen som dommer. Foto: Lars Pauli